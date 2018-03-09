Посольство РФ в США обиделось на Тиллерсона 2 9.03.2018, 11:26

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Рекс Тиллерсон

Фото: Getty Images

Посольство России в США предложило Госдепу назначать встречи в Twitter.

Сотрудники посольства России в США предложили назначать встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского госсекретаря США Рекса Тиллерсона через микроблоги.

Об этом говорится в Twitter пресс-секретаря дипмиссии Николая Лахонина, передает РБК.

«Twitter кажется более надежным и быстрым каналом коммуникации (при вашем государственном управлении) по срочным вопросам. Мы готовы прислать копии наших официальных приглашений через личные сообщения», — написал он в комментарии, обращенном к американской коллеге Хизер Нойерт. Лахонин добавил, что предложение действительно, если Нойерт подпишется на аккаунт посольства. Позже это же сообщение перепостил микроблог в дипмиссии.

Накануне в Госдепе заявили, что не получили формального приглашения на встречу Тиллерсона и Лаврова во время саммита Афросоюза в Эфиопии, об отправке которого российская сторона сообщила еще 2 марта. Днем ранее Нойерт также говорила об этом. Госсекретарь также заявил, что его расписание уже заполнено и времени на встречу нет.