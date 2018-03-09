Независимый журналист обжаловал крупный штраф 1 9.03.2018, 11:50

Андрей Толчин

Фото: «Радыё Свабода»

Дело будет рассматривать областной суд Гомеля.

9 марта журналист-фрилансер из Гомеля Андрей Толчин оспорил в областном суде постановление судьи Калинковичского района Светланы Кугейко, которая 28 февраля привлекла его за сотрудничество с независимым телеканалом «Белсат» к административному штрафу на 40 базовых величин (980 руб.), сообщает «Гомельская весна».

Суд признал журналиста виновным по ст. 22.9 КоАП ч. 2 («незаконное изготовление и распространение продукции СМИ»).

«27 декабря 2017 года находясь возле дома №1 по ул. Шлыкова в д. Капличи, Калинковичского района будучи неаккредитованными в качестве журналиста иностранного СМИ, незаконно изготовил информационный материал, а именно, видеосюжет под названием «Выбары 2018. Аграгарадок паўстаў супраць улады», который впоследствии был продемонстрирован польским телеканалом «Белсат», - к такому выводу пришел районный судья.

Юрист Леонид Судаленко, который помогает журналистам обжаловать штрафы, говорит, что судья при рассмотрении дела взял на себя ответственность за невыполнение статей 23 и 34 Конституции и статьи 19 Международного Пакта о гражданских и политических правах.

«Право на свободу получения и распространения информации может подлежать определенным ограничениям, однако они должны быть не только предусмотрены законом, но и являться необходимыми в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Ограничивая права журналиста, суд не смог продемонстрировать, для достижения какой из перечисленных целей он привлекает его к ответственности», - подчеркнул эксперт.

В этом году это уже второй крупный штраф журналисту-фрилансеру Андрею Толчину за сотрудничество с «Белсатом». 18 января суд Светлогорского района привлек его к ответственности на 45 базовых величин штрафа (1102 руб.).