Премьер Польши начал визит в Вильнюс 9.03.2018, 11:59

Матеуш Моравецкий примет участие в саммите премьеров Балтийских стран.

Премьер Польши прибыл с визитом в Вильнюс. Помимо встречи Матеуша Моравецкого с премьером Саулюсом Сквернялисом и президентом литовского государства Далей Грибаускайте, в программе визита участие польского политика в саммите премьеров Балтийских стран – Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает «Радио Польша».

Важными темами переговоров Моравецкого с представителями власти Литвы будет ситуация польского меньшинства, а также взаимоотношения Польши с Еврокомиссией в контексте процедуры проверки верховенства закона:

«Я бы хотел рассказать о «Белой книге», потому что она была представлена властям ЕК и ее хорошо восприняли, о чем говорят первые реакции. Мне важно, чтобы и в Литве документ с объяснениями, в чем суть судебной реформы в Польше, был положительно воспринят».

Во время саммита Балтийских стран, который состоится в здании Национальной библиотеки Вильнюса, будет обсуждаться сотрудничество Европейского союза и НАТО, а также развитие региональной энергетической и транспортной инфраструктуры.