Белорусский программист: На удаленке платят больше 1 9.03.2018, 12:15

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Почему белорусам выгоднее работать на иностранные фирмы.

Веб-программист Евгений Миротин, около 5 лет проработавший удаленно, рассказал dev.by о том, как находить интересные высокооплачиваемые проекты на условиях удаленного сотрудничества и что самое главное для развития программиста.

Свою первую работу в ИТ Евгений Миротин получил, когда учился на втором курсе университета в 2004 году. Начинал как технический писатель, информационный архитектор, потом был менеджером проектов и бизнес-аналитиком, а с 2011 года — веб-программист. Сейчас он Team Lead в SkyWind Group. До этого работал в компаниях Red Graphic, EPAM и Oxagile, британско-американском стартапе resin.io, а также брал проекты как фрилансер.

Первые удаленные проекты

— Первые удаленные проекты, связанные с программированием и управлением командами, у меня появились, еще когда процветала социальная сеть МойКруг. Через нее меня и находили. Потом уже – через LinkedIn.

В 2011 году мне предложили сеньорскую позицию программиста в EPAM, и примерно полтора года я проработал в офисе. Потом получил приглашение удаленно работать в одном российском проекте, который просуществовал не так долго, и мне пришлось впервые самому искать работу. Skill set у меня был актуальный, качество кода высокое, но опыта поиска работы не было, потому что до этого компании меня всегда находили сами.

Понимал, что больше всего предложений в США, но смущала перспектива работать по ночам, а днем спать, поэтому решил искать западноевропейские компании. На сайте indeed.com обнаружил объявление о том, что английский стартап ищет JS-программиста. Меня очень привлекла эта вакансия, потому что предлагали проект, где можно было работать с Node.js, да еще и связанный с IoT. И все это удаленно с хорошим уровнем оплаты.

Я откликнулся и решил переделать свое CV таким образом, чтобы оно подходило к сфере IoT. Сделал сайт-визитку, стилизованную под LCD-экран, и отправил. Через две недели я уже работал там.

5 рекомендаций, где и как искать удаленную работу

1. Профиль на LinkedIn обязательно должен содержать:

ключевые скиллы;

проекты, обязательно с названиями компаний;

ссылка на github с активными репозиториями, в которых есть примеры кода, даже если это учебные проекты;

кастомное CV в виде ссылки на сайт-визитку или сверстанного одностраничного pdf-файла.

2. Завести профиль на stackoverflow.com, который известен как сайт с самой большой базой вопросов и ответов программистов. Здесь же есть и вакансии.

3. Искать вакансии на indeed.com. Почти во всех объявлениях работодатель сразу обозначает уровень оплаты.

4. Для тех, кому интересны стартапы, советую зарегистрироваться и регулярно обновлять профиль на angel.co, где сконцентрирована информация по многим европейским и американским стартапам.

5. Если рассматривается вариант фриланса, одна из самых тщательно модерируемых и серьезных бирж — toptal.com. Здесь предусмотрено четырехуровневое собеседование для кандидатов с обязательным выполнением тестового задания и трех задач +/- олимпиадного типа, а также устной беседы. Жесткая модерация есть и для заказчиков, поэтому попадают только адекватные проекты. Плюс сама фриланс-биржа обеспечивает все процессы оплаты и несет ответственность своими средствами.

Специфика удаленной работы

Для небольшого проекта с хорошим разделением обязанностей самое главное — уровень специалистов и их способность автономно работать, адекватно коммуницировать с командой и апдейтить ее. Руководству надо уметь грамотно выстроить бизнес-процессы и подбирать людей с соответствующим уровнем самоорганизации.

В стартапе, где я работал, было 50 человек, из них 40 — удаленно. В среднем достаточно было одного регулярного часового митинга по Skype в рамках своей команды в неделю и одного часового созвона для всей команды с обсуждением свежих новостей и ключевых достижений. Плюс иногда спонтанные созвоны на несколько человек по актуальным вопросам.

Зачастую на удаленке можно найти более высокооплачиваемые предложения. Арифметика простая: когда работаешь в офисе, над тобой несколько уровней менеджмента плюс прибыль компании, поэтому если человеко-час продается клиенту за условные 30-50 долларов, программист получит из них долларов 10-20. Если этот же программист находит удаленный проект, он может попросить 20-30 долларов. Выходит, что и ему больше перепадает, и клиент меньше платит.

Нередко в объявлениях о вакансиях указывают уровень оплаты. При этом совершенно нормально, если человек сам озвучит ожидаемую зарплату. Другое дело, надо понимать, что тестовое задание, которое дают на собеседованиях, чаще всего не оплачивается. Иногда, если это настоящий проект, могут оплатить при успешном и своевременном выполнении задания. Но это скорее исключение.

Был случай, когда мне во время собеседования на позицию бизнес-аналитика предложили расписать схему и все алгоритмы ухода в отпуск более чем ста сотрудников (и еще одно задание примерно такого же объема). То есть фактически составить детальный документ company policy, который потом можно использовать. Причем отметили, что на выполнение не должно уйти больше восьми часов. Я сказал, что восхищаюсь кандидатами, которые выполнят два таких задания максимум за восемь часов, и пожелал компании нанять кого-нибудь из них.

Удаленная работа имеет и свои недостатки: рабочий день размывается, бывает сложно остановиться и заставить себя не заглядывать в почту даже вечером. По возможности этому надо учиться и сдерживать себя, чтобы разумно распределять время на работу и другие дела.

Но с этими «проблемами» вы столкнетесь, когда уже станете частью команды. А для этого необходимо успешно пройти собеседование.

Как готовиться к собеседованию

При первой же беседе или даже заранее по почте абсолютно нормально поинтересоваться, какая структура интервью, сколько сессий и часов, предусмотрено ли тестовое задание и будет ли это настоящий проект или упрощенная модель. Я, когда сам провожу собеседование с соискателями, всегда задаю теоретические вопросы и прошу примеры кода или предлагаю выполнить тестовое задание. Бывало, человек отказывается выполнять его, объясняет, что это отнимает много времени, и просит посмотреть код на github. Смотришь в репозиторий, а там ни одной нетривиальной строчки кода.

Кроме технической базы, не надо забывать и о soft skills. Их никто не меряет линейкой, но обращают внимание. Поэтому надо предупреждать об опозданиях, если такое случается, стараться опрятно одеваться, нормально себя вести и вежливо разговаривать.

Если собеседование прошло успешно, и вас взяли на работу, важно не забывать о необходимости постоянного развития. Решайте задачи со звездочкой и следите за трендами в отрасли.

Где и что учить самостоятельно

Лично я с детства занимался математикой, потом отучился на факультете прикладной математики БГУ. Вузовская учебная программа тогда, к сожалению, была очень далека от практических потребностей: общее понимание компьютерных систем давали, но никакой информации по техническим текстам, интерфейсам, бизнес-процессам в компании, психологии клиентов. Не было курсов по HTML, PHP, востребованным тогда .NET и Java.

Поскольку мне нравилось программировать, я самостоятельно выучил C#, потом — Perl, Python, JavaScript, HTML/CSS, OCaml.

Как получать и/или подтягивать знания самостоятельно? Вот несколько рекомендаций из личного опыта.

1. У каждого языка программирования есть свой сайт. Заходим туда, смотрим туториалы, разбираем кусочки кода и самое главное — пробуем применять знания на практике. Например, решили изучить Rust — попробуйте сразу написать генератор случайных чисел с высокой точностью и стохастичностью, проходящий все тесты. Возьмите готовый алгоритм из Википедии и реализуйте его. Или автоматизируйте какую-нибудь свою ежедневную рутину. Напишите трекер времени на React.js или напоминалку для iOS на Swift.

2. Важно читать актуальные статьи про общие подходы организации кода, нарабатывать свои шаблоны. Например, когда я понял, что мой практический скилл по JS сильно провисает по теории, я начал с классических текстов на сайте Дугласа Крокфорда.

3. Полезно фолловить аккаунты известных зарекомендовавших себя разработчиков, мониторить новые технологии и разбираться с различными фреймворками, находить их преимущества и отличия от других. Совсем не обязательно на каждом свежем фреймворке что-то написать, но если что-нибудь собирает кучу апов на HackerNews, уделите ему хотя бы минут 15, посмотрите, что же там такого привлекательного.

4. Очень помогают видеотуториалы. К примеру, на egghead.io собраны и систематизированы обучающие видео, продолжительностью до 15 минут. Захотел узнать о какой-то новой фиче – зашел, потратил десять минут и готово. Видео объединены в тематические курсы. Много информации в свободном доступе, часть на условиях платной подписки.

Как понять, чего ты еще не знаешь

Вот основные рекомендации.

1. Не игнорировать code review. Есть всемирно известные компании, которые не используют code review. Согласно их философии, это принижает разработчика. Но я с этим принципиально не согласен. Перед тем, как код появится в ветке репозитория и отправится на тестирование, он должен быть просмотрен и одобрен одним или несколькими коллегами. Проблем с реализацией такого подхода сейчас нет: в github и bitbucket есть удобные инструменты для review. Лучше потратить 15 минут, но сделать действительно аккуратный и красивый код. При этом разработчик получит много полезной информации, которую он не узнал бы без code review. Это очень важная практика. Например, в resin.io благодаря code review разработчики друг от друга узнавали о полезных модулях или функциях, о хелперах, которые могут быть в коде.

2. Читать исходники популярных проектов. Зайдите в туториалы по jQuery, Lodash или React. Найдите кусок кода, про который хочется спросить: как они это сделали? Залезьте в исходники и выясните это.

3. Регулярно ходить на собеседования, даже если не ищешь работу. Раньше я старался хотя бы 1-2 раза в год проходить собеседование, чтобы понять, подхожу ли я рынку, о чем спрашивают, сколько могут заплатить. Не зря Netflix рекомендует это собственным сотрудникам.

4. Посещать митапы, где люди с горящими глазами рассказывают о популярных технологиях.