Ученые: Тяжелый рок позитивно влияет на молодых людей 9 9.03.2018, 12:26

Исследователи обнаружили полезные свойства тяжелой музыки для молодых людей.

Паула Роу и Бернард Герин из Университета Южной Австралии в своей работе под названием «Контекстуализация психического здоровья молодых металлистов: Сообщество по вопросам социальной защиты, идентификации и расширения музыкальных возможностей» выяснили, что металл позитивно влияет на молодых людей в возрасте 18-24 лет, передает «Сегодня».

Стремясь опровергнуть всеобщее представление о негативном влиянии тяжелой музыки на здоровье, исследователи выяснили, что социальная общность и музыкальное взаимодействие положительно сказываются на психологическом настрое молодых фанатов металла.

В исследовании приняли участие 23 австралийских юноши и пять девушек. Они утверждают, что тесно ассоциируют себя с металлом и чувствуют, что это сообщество защищает их от психических заболеваний.

Согласно опросу, всех этих молодых людей объединяет 4 основных момента: в школе над ними издевались или игнорировали их; будучи изгоями или чувствуя злость, они наслаждались влиянием тяжелой музыки и текстов; они чувствовали себя защищенными внутри сообщества металлистов, хотя во многих случаях в их возрасте это чувство было скорее воображаемым; приверженность металлу помогала им противостоять обидчикам и хулиганам, а также находить друзей.

Исследователи пришли к выводу, что сообщество металлистов и тяжелая музыка помогают молодежи справляться с личными проблемами и помогают им созреть перед лицом семейных или социальных неудач.

Стоит отметить, что это уже не первая научная работа, доказывающая положительное влияние металла. Аналогичное исследование в 2016 году показало, что тяжелая музыка помогает слушателям бороться с «экзистенциальной тревогой» и размышлениями о смерти.