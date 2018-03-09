Андрей Стрижак: Власть боится нашей реальной работы по защите людей труда 3 9.03.2018, 12:58

Андрей Стрижак

Фото: Facebook

В Гомеле власти испугались пикета против преследования профсоюза РЭП.

9 марта 2018 года зампред Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук запретил представителям гомельского отделения независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Андрею Стрижаку и Леониду Судаленко проведение 15 марта в День белорусской Конституции пикет в защиту своего профсоюза, сообщает «Гомельская Весна».

«Мы хотели протестовать возле офиса областного управления Следственного комитета против давления на наш профсоюз. Страна не помнит уголовных дел, где сотни членов организации выдергивали на допросы, заставляли подписывать документы о неразглашении, угрожали повестками по месту работы. Уголовное дело против профсоюза яркое свидетельство того, что власть боится нашей реальной работы по защите людей труда», - заявляет зампред гомельского офиса РЭП Андрей Стрижак.

Профсоюзный юрист Леонид Судаленко считает, что власть по-прежнему берет на себя ответственность за нарушение конституционных прав граждан и заявляет, что запрет чиновников уже обжалован в суде.

«У нас на руках имеется уникальный кейс, а именно, запрет на мирное собрание по причине того, что мы ранее привлекались к ответственности за участие в мирных собраниях. Абсурдность ситуации даже не в том, что подобное недоразумение прописано в белорусском законе, уникальность исходит из практики – на собрания в стране наложено фактическое табу, а если гражданин участвует в несанкционированной акции, его преследуют административными санкциями», - прокомментировал ситуацию профсоюзный юрист.

Напомним, в День Конституции 15 марта активисты профсоюза РЭП подали заявки на 17 пикетов в 14 городах Беларуси, требуя прекратить уголовное дело, массовые допросы и вмешательство во внутренние дела профсоюза. О принятых решениях в других городах пока ничего не известно.