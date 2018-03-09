Китай намерен сделать юань международной валютой 9.03.2018, 13:05

Фото: Global Look Press

Глава Народного банка Китая заявил о готовности к интернационализации юаня.

Китай намерен сделать юань международной валютой, чтобы увеличить открытость своей экономики и финансового рынка для внешнего мира, заявил журналистам глава Народного банка страны Чжоу Сяочуань. Стенограмма пресс-конференции опубликована на сайте регулятора, передает РБК.

По мнению Чжоу Сяочуаня, Китай последовательно открывал свою экономику для внешних игроков со времен подготовки к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) на рубеже 1980–1990-х годов. Дальнейшие мероприятия в этом направлении замедлил мировой экономический кризис. Тем не менее, по словам главы Народного банка Китая, Пекин продолжает политику дальнейшей открытости и развивает филиалы своих финансовых институтов за рубежом, а также приглашает к себе зарубежные кредитные организации для улучшения конкуренции в секторе.

«Одним из важных факторов является интернационализация юаня. Интернационализация юаня также способствует открытию всего финансового сектора Китая», — отметил Сяочуань.

«В процессе интернационализации юаня были приняты достаточные меры, которые теперь позволяют использовать юань в торговле и инвестициях. Кроме того, юань был включен в корзину валют SDR. Основные процедуры уже проведены», — заверил глава Народного банка.