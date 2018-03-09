По интересам пенсионеров ударили рублем 4 9.03.2018, 13:16

Объединения по интересам для тех, кому за 60, стали платными.

В феврале все объединения по интересам для тех, кому за 60, в территориальных центрах социального обслуживания населения стали платными. Сказалось ли нововведение на посещаемости и готовы ли платить за ранее бесплатные услуги – выясняли журналисты МЛЫН.BY.

До недавних пор в территориальном центре социального обслуживания населения Борисовского района платили только за курсы компьютерной грамотности. Другие занятия пенсионеры посещали бесплатно. Кружки по интересам посещали многие люди в возрасте, но, узнав о введении платы, часть из них отказалась от полюбившегося время препровождения.

— Занимались 187 человек, теперь 25 не ходят, – рассказывает заведующая отделением дневного пребывания Ольга Урбанович. Остались люди увлеченные, не представляющие свою жизнь без любимого дела.

По словам сотрудницы центра, кое-кто оплачивает эти услуги частично. Например, одинокие люди, чей размер дохода не превышает двух бюджетов прожиточного минимума. С них берут 60% от стоимости занятий. Инвалиды первой и второй групп, а также малообеспеченные одинокие неработающие пенсионеры продолжают заниматься бесплатно.

Новички совершенно спокойно восприняли свершившийся факт. Цены ведь демократичные :часовой тариф – 65 копеек. Но и тех, кто по каким-то соображением перестал посещать кружки, в территориальном центре не забывают: приглашают на культурно-массовые мероприятия, предлагают участвовать в клубной деятельности. Регулярные бесплатные лектории для пенсионеров проводит библиотека. Словом, пожилые люди без внимания не остаются и по-прежнему при деле.

–Есть ли пенсионеры, кто стал приходить в центр реже? – поинтересовались журналисты у собеседницы.

– Возможно, но такие ситуации сложно анализировать. Нередко придти к нам мешает плохое самочувствие, люди уезжают в санатории или к родственникам, – поясняет Ольга Урбанович.

Альберт Лапунин посещает кружок «Музыкальная гостиная» уже больше года. Заняться пением ему посоветовали врачи: Альберт Павлович страдает хроническим бронхитом. На прослушивании в территориальном центре он надеялся попасть в хор, но его голос настолько понравился преподавателю, что та предложила мужчине вокальную карьеру и индивидуальные занятия.

–Последний раз пел еще в школе, а сейчас мне девятый десяток, – смеется Альберт Павлович. –6 раз выступил уже перед зрителями.

– Смутило вас то, что занятия платные?

–Многие недовольны этим. В кружках занимаются только пожилые люди, а пенсии сами знаете какие, – рассуждает Альберт Лапунин. –Живу в старом городе и добираюсь до центра на общественном транспорте. Автобусы ходят редко, приходится на маршрутках. Проезд в одну сторону – 80 копеек. Вот считайте: туда-обратно- 1 рубль 60 копеек плюс 65 копеек за часовое занятие. В месяц у меня уходит 9 рублей. А кто занимается дважды в неделю, набегает уже 18. Для пенсионера это ощутимо!

Альберт Павлович считает, что нововведение – не совсем продуманный шаг. Мотивирует это тем, что пожилые люди, ведущие активный образ жизни, реже болеют, нечасто ходят в поликлиники и лечатся в больницах.

— Теперь государству придется тратить больше средств на здравоохранение, — сетует обладатель красивого голоса.

Стоимость занятия для каждого человека рассчитывается индивидуально. Так, для инвалидов I и II групп, а также неработающих одиноких пожилых людей с доходом ниже бюджета прожиточного минимума (сегодня это 199,32 руб.) посещение кружков бесплатное. Одинокие пенсионеры с доходом ниже двух бюджетов прожиточного минимума (398,64 руб.) будут платить 60% от определенного тарифа.