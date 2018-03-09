Виктория Азаренко: Я вложила всю душу в этот матч 2 9.03.2018, 13:29

Виктория Азаренко

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Белорусская теннисистка прокомментировала свое победное возвращение на корт.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу на Индиан-Уэллсе.

– Когда вы выходили на корт, невозможно было не заметить вашу искреннюю улыбку на лице. Вы счастливы играть здесь сегодня?

- Вначале хочу поблагодарит всех, кто пришел посмотреть на мой матч. Для меня это значит очень многое, правда: находиться здесь, играть, наслаждаться моментом и тем, чем я занимаюсь. Выходя на корт, я почувствовала чувство любви, даже немного слезы проступили, но я сдержала их. Мне же матч играть! Я рада снова играть, это потрясающе. Я уже подзабыла, какого это – играть и испытывать столько эмоций. Спасибо еще раз, за то, что, несмотря на позднее время, остались и поддерживали нас весь матч.

- Совпадение, но вы и ваша давняя соперница, Серена Уильямс, вернулись в спорт в Международный женский день. Что для вас означает популярное мнение о вас как о сильной женщине в этом спорте, выходить на корт и ощущать все это снова?

- Это великолепный день. Поздравляю всех женщин с этим праздником. В WTA туре играет столько потрясающих женщин, показывающих силу и дисциплинированность, стойкость каждый день. Я очень рада увидеться с Сереной. Мы друг друга всегда поддерживаем. Мы соперники на корте, но вне спорта – совершенно другая история. Такая борьба на корте вносит свой вклад в игру и привлекает много зрителей. Поэтому люди и покупают билеты на теннисные матчи.

- Один гейм продолжался около 18 минут. Вы невероятно боролись. Прокомментируйте тот факт, что вам удалось в два сета завершить матч.

- Было тяжело, особенно в такой момент. Я давно не играла матчи. Всегда сложно собраться и толковать свою игру. Мне есть над чем поработать, безусловно. Но я рада, что мне удалось быть сильной. В некоторых моментах потеряла концентрацию, давно не играла. Я считаю, что это отличное начало. Я вложила всю душу в этот матч – и это самое главное, – цитирует Азаренко «Трибуна».