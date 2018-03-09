Гродненцы: Ляжем, но построить не дадим 5 9.03.2018, 16:27

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Жители Гродно протестуют против кондитерской в центре города.

Во дворе дома на улице Ожешко, 42 предлагают построить кафе вместо чебуречной, которую недавно снесли. Жильцы против, ведь по проекту новый объект должен разместиться в нескольких метрах от подъездов, рядом с детской площадкой и садиком, пишет «Вечерний Гродно».

«Ляжем трупами, но построить кафе не дадим…»

— Столько лет просим сделать детскую площадку, потому что малышам играть негде, и не можем добиться толку. Чебуречная была несчастьем нашего дома — слава богу, снесли. А тут прямо под домом собираются строить кафе. Двор и так сквозной — машины ездят туда-сюда, детей на улицу не выпустишь, а теперь и вовсе заставят всё. Ляжем трупами, но построить кафе не дадим… — возмущены жильцы дома.

О строительстве кафе под окнами они узнали около месяца назад. По их словам, инвестор — это собственник бывшей чебуречной «У старога млына», которую снесли несколько месяцев назад. Здание пошло под снос, поскольку на его месте должна пройти дорога, которая свяжет улицы Островского и Будённого. Частник выбрал новый участок вглубь застройки между «Еврооптом», ветеринарной клиникой и жилым домом.

— Уже и деревья спилили, хотя я живу здесь 27 лет, помню, как мы сами высаживали их, — рассказывает старшая по одному из подъездов Ванда Ивановна. — Была «чёрная пятница» в «Евроопте», мы с подругой пошли в магазин, идём обратно, а деревьев уже нет — спилили и даже ветки убрали.

По словам жильцов, ещё одно кафе в этом районе не нужно, так как рядом есть несколько точек общепита — на железнодорожном вокзале, в зоопарке, ещё две на Тимирязева. Гродненцы настроены решительно и уже написали в гор- и облисполкомы и администрацию президента. Сейчас ждут ответа.

Цель — проинформировать, а не обсуждать

В пятницу, 2 марта, с недовольными жильцами встретились представители горисполкома. Больше часа обсуждали вопрос о постройке кафе во дворе. Несмотря на разгар рабочего дня, пришло около 50 человек. Некоторые отпросились с работы, чтобы высказать своё мнение. Как выяснилось, территория, где собираются строить кафе, городская, а участок (сейчас там конструкции для выбивания ковров) ещё не выделен инвестору.

— Цель собрания — проинформировать жильцов, а не обсуждать, нужно ли кафе. Земля городская, поэтому согласование с жильцами не нужно. Были коллективные обращения в исполкомы, которые требовали выезда на место, вот мы и организовали собрание, — пояснил начальник землеустроительной службы горисполкома Андрей Кухтюк.

По его словам, земля ещё не выделена. Составлен акт выбора участка, на его основе инвестор разрабатывает проектно-сметную документацию. С готовым проектом обращается в Гродногипрозем, где решается вопрос о предоставлении участка. Ещё на стадии разработки застройщик должен учесть строительные, санитарные, противопожарные нормы, подъезды к кафе, где будет располагаться парковка.

— В данном случае нет оснований не выделить участок, поскольку земля городская и согласно плану детального проектирования 2006 года, который вносит уточнения в генплан города, к дому на улице Ожешко, 42 должна быть пристройка административно-торгового назначения. А здесь мы и вовсе отступили от дома, — добавил Андрей Кухтюк.

Инвестор отказываться от участка не будет

Инвестор — УЧПП Бычковской А. Г. «СБ», один из бывших владельцев снесённого кафе «У старога млына» — от участка площадью 600 кв. м отказываться не собирается.

— Я вложил в подготовительные работы уже 50 тысяч рублей, два года решал вопросы с оформлением участка, разработан эскизный проект. Кто вернёт мне потерянные время и деньги? — говорит инвестор Александр Бычковский. — Я жильцов тоже могу понять: когда стояла чебуречная, там был контингент специфический, нужду справляли прямо в подъездах. Но мои посетители — это женщины и дети. Кроме того, в этом кафе будет четыре туалета — по два для посетителей и сотрудников кафе.

Как пройдёт улица Островского

Планируется, что новая дорога пройдёт параллельно улице 17 Сентября и соединит перекрёсток Дзержинского — Островского и улицу Тимирязева (возле зоопарка). Всего под снос, по проекту, попало около 20 строений, в том числе и жилой дом на улице Дзержинского слева от военного госпиталя, два склада, несколько корпусов Гродноторгмаша и здание Ленинского УЖРЭП.