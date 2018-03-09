Линкявичюс: Папа Римский посетит Литву в этом году
- 9.03.2018, 16:07
Решение принято на официальном уровне.
«Исторический день! Это официально. Папа Франциск посетит Литву», — написал в «Твиттере» министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Раньше сообщалось, что Папа Римский Франциск планирует посетить три страны Балтии в 2018 году, когда Эстония, Латвия и Литва празднуют 100 лет независимости.
У 1993 году страны Балтии посетил Папа Ян Павел II. Его визит начался с Литвы.
Historic Day! It is official – @Pontifex to visit #Lithuania later this year! Lithuanians around the world are celebrating and praying for Your visit, Holy Father! pic.twitter.com/RLqVCbiClZ— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 9 марта 2018 г.