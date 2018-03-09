Линкявичюс: Папа Римский посетит Литву в этом году 9.03.2018, 16:07

Фото: Reuters

Решение принято на официальном уровне.

«Исторический день! Это официально. Папа Франциск посетит Литву», — написал в «Твиттере» министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Раньше сообщалось, что Папа Римский Франциск планирует посетить три страны Балтии в 2018 году, когда Эстония, Латвия и Литва празднуют 100 лет независимости.

У 1993 году страны Балтии посетил Папа Ян Павел II. Его визит начался с Литвы.