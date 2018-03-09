Виктория Азаренко сыграет и на турнире в Майами 4 9.03.2018, 16:10

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ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Белоруска также заявила, что не теряет надежд побороться за первую строчку WTA.

Белоруска Виктория Азаренко, победившая в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе британку Хизер Уотсон (6:4, 6:2), на пресс-конференции призналась, что вплоть до 8 марта не знала, сможет ли принять участие в этих соревнованиях, сообщает «Прессбол» со ссылкой на WTA Insider.

«Безусловно это тяжелая ситуация, и мне трудно сосредоточиться только не теннисе. Наверное, я больше никогда не смогу сосредоточиться только на теннисе – у меня же теперь ребенок.

Конечно, дополнительные проблемы не делают жизнь легче, но я бы не сказала, что это было потерянное время. Печально, что так вышло, и это был неприятный период, но это часть моей жизни.

Мне 28 лет, а в последнее время были первые ракетки мира, которым за 30, так что все в порядке. Я еще молодая», - цитирует Азаренко «Трибуна».

Азаренко заявила, что в марте планирует выступить на турнире в Майами, но дальше этого пока не планирует.