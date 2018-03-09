Спикер парламента Норвегии ушел в отставку из-за дорогого ремонта 2 9.03.2018, 16:44

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Парламентарии Норвегии выразили недоверие спикеру.

Спикер парламента Норвегии Улемик Томмессен ушел в отставку из-за скандала с перерасходом средств на ремонт и реконструкцию комплекса зданий.

Как сообщает nv.ua со ссылкой на Aftenposten, изначально стоимость работ по ремонту норвежского парламента составляла около 9 млн долларов.

Позже проект реконструкции изменили и расходы составили порядка 300 млн долларов. В феврале Томмессен заявил, что ремонтные работы не могут быть завершены по причине нехватки средств.

После этого заявления большинство парламентских партий выразили недоверие спикеру.