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Спикер парламента Норвегии ушел в отставку из-за дорогого ремонта

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  • 9.03.2018, 16:44
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Парламентарии Норвегии выразили недоверие спикеру.

Спикер парламента Норвегии Улемик Томмессен ушел в отставку из-за скандала с перерасходом средств на ремонт и реконструкцию комплекса зданий.

Как сообщает nv.ua со ссылкой на Aftenposten, изначально стоимость работ по ремонту норвежского парламента составляла около 9 млн долларов.

Позже проект реконструкции изменили и расходы составили порядка 300 млн долларов. В феврале Томмессен заявил, что ремонтные работы не могут быть завершены по причине нехватки средств.

После этого заявления большинство парламентских партий выразили недоверие спикеру.


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