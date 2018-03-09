Ликвидация «ДНР-ЛНР»: чего боятся в Донецке, Луганске и Москве 7 9.03.2018, 17:06

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Фото: novosti.dn.ua

В рядах боевиков паника из-за заявления Курта Волкера.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на днях сделал заявление, которое посеяло панику в рядах боевиков непризнанных "республик" Донбасса и даже в Кремле. Волкер отметил, что выполнение Минских соглашений, на безальтернативности которых, кстати, настаивает Москва, возможно только в том случае, если так называемые “ЛНР-ДНР” будут полностью ликвидированы. Чего испугались в Кремле и оккупированных Донецке с Луганском, разбирался "Апостроф".

Кремль устами своих дипломатов, политиков и высоких чиновников неоднократно твердил, что Киев вообще не исполняет ни духа, ни буквы Минских соглашений, особенно в их политической части. Кроме того, Москва настаивает, чтобы каждый свой шаг по разрешению конфликта Украина сверяла с боевиками, мол, РФ - просто сторонний арбитр, а реальные решения принимаются в Донецке и Луганске. Но промедление Киева понятно. Ведь если сейчас, например, провести выборы на оккупированных территориях под дулами автоматов российских военных, то их результат будет очевиден.

Однако Курт Волкер уверен, что в ситуации, когда ЛНР-ДНР продолжают свое существование, выполнить Минские соглашения просто невозможно.

"Целью Минских соглашений (подписанных главарями так называемых ЛНР-ДНР) является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуску этих незаконных структур. Нежелание расформировать – это нежелание выполнить Минские соглашения", - подчеркнул представитель США.

Естественно, что желание Соединенных Штатов умножить республики на ноль вызвало жесткое неодобрение в стане боевиков.

"ЛНР и ДНР де-факто являются и стороной конфликта, и стороной переговоров, они избраны в результате прямого волеизъявления жителей Донбасса и представляют их интересы, - разнервничался представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник. – Заявляя о необходимости расформирования республик, Волкер путает причину и следствие. Появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве".

Известный донецкий боевик Александр Ходаковский был еще более истеричен в высказываниях.

"Хрен тебе, Волкер, а не ликвидацию республик. Я не большой их фанат, и черная полоса на флаге ДНР мне не нравится, но они наши, и ликвидировать мы их будем сами… Когда будем создавать "Новороссию", - фантазирует он.

Перенервничали и в российском Совфеде. "Слова Волкера, разумеется, не вписываются ни в какие рамки принятых Минских договоренностей", - отметил руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видимо, что они - часть Минских соглашений", - добавил российский сенатор Алексей Пушков.

А действительно ли часть? Как раз наоборот. Ни в Минском протоколе 2014 года, ни в меморандуме, предусматривающем механизм отвода вооружений, ни в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений 2015 года ничего не сказано о том, чтобы часть территорий Украины на востоке была отделена, а, тем более, получила статус самостоятельных республик. Даже Захарченко и Плотницкий, которые указаны подписантами документов, записаны без своих фейковых должностей: только фамилия и инициалы. То есть даже аббревиатуры ДНР и ЛНР в официальных документах Минска не фигурируют. Вместо этого в Комплексе мер четко сказано, что с территории Украины должны быть выведены иностранные вооруженные формирования, наемники, а все незаконные группы должны быть разоружены.

Самый, возможно, невыгодный для Украины пункт в рамках Минских соглашений - это проведение конституционной реформы с уклоном на децентрализацию и, как следствие, особый статус Донбасса, закрепленный законодательно. При этом консультироваться и согласовывать законодательные изменения и в самом деле необходимо с представителями Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней контактной группы. Но, во-первых, кто вообще давал тому же Захарченко мандат представлять интересы жителей Донецкой области, а, во-вторых, децентрализация и особый статус никак не равны признанию квазиреспублик.

Более того, и признавать то по сути нечего.

"Формально ведь этих "республик" никогда и не существовало, - сказал "Апострофу" политолог Кирилл Сазонов. – Именно поэтому под Минскими соглашениями с их стороны стоят подписи людей, которые известны, но формально никем не являются. Но Россия, конечно же, заинтересована, чтобы Киев договаривался с Донецком. Это меняет формат конфликта с формата агрессии на статус гражданского конфликта, на чем россияне всегда и настаивали".

Встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Украине в Минске, 5 сентября 2014 года

Фото: УНИАН

"Одним из моментов Минских договоренностей является то, что их политическая составляющая предусматривает ликвидацию фейковых "органов власти", - подчеркнул "Апострофу" политический эксперт Тарас Чорновил. – То есть Украина готова признать определенные коммунальные структуры, структуры, связанные с жизнеобеспечением, но любые другие органы вроде "совета" ЛНР-ДНР и тому подобные, не могут рассматриваться как структуры, которые могут продолжать свое существование. Своим заявлением Волкер просто продемонстрировал, что любые варианты дополнительных уступок, на которых настаивала Москва, сейчас не рассматриваются. Он констатировал по сути два момента: реальное положение вещей, которое отражено в договоренностях, и то, что США уже не хотят заигрывать с РФ, им надоела вся эта тягомотина".

По словам экспертов, Россия максимально долго будет настаивать на существовании этих образований: если не де-юре, то хотя бы де-факто. Мол, ну мало ли, что на бумаге их нет, в реальности ведь такие образования существуют. Согласиться с фейковостью квазиреспублик для РФ означает признать свою непосредственную роль в конфликте. Однако рано или поздно России все же придется отпустить ЛНР-ДНР в свободное плавание, что автоматически равно их краху. И дело тут даже не в нарастающей жесткости позиции Запада.

"На самом деле для РФ эти территории являются серьезной обузой, - отметил Чорновил. – Россия и дальше хочет дестабилизировать ситуацию в Украине, но роль ДНР и ЛНР в этой задаче сейчас упала до минимума, и проблем у России создается намного больше, чем приобретается пользы. Им удобнее дестабилизировать ситуацию через определенные партии внутри Украины. Поэтому любой вариант выхода, который они считают для себя приемлемым и который не противоречит Минским соглашениям, может быть и для нас приемлем".

А варианты выхода с Донбасса у РФ есть.

"Им проще всего придумать какие-то тезисы, которые бы дали сохранить лицо Путину. Например, резолюция Совбеза ООН под формальным авторством России, но по содержанию такая, как скажут США. В мире много кто готов дать Путину сохранить лицо: формально передать руководство миротворческому контингенту ООН и спокойно уйти с Донбасса. Ведь Россия никогда формально не аннексировала этих территорий и даже не заявляла, что эти территории не являются частью Украины. А тех боевиков, которые никогда не получат амнистию, можно, например, перебазировать в Сирию, чтобы сократить их число. А тех, кто останется жив, просто не пустить обратно в Россию, и все", - резюмировал Тарас Чорновил.