В Австралии метеорологи майнили биткоины прямо на рабочем месте

В Австралии метеорологи майнили биткоины прямо на рабочем месте2
- 9.03.2018, 17:23
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Метеорологи добывали биткоины с помощью служебного оборудования.
Два сотрудника Национального бюро метеорологии подозреваются в использовании служебного оборудования для майнинга биткоинов.
Об этом сообщает inshe.tv со ссылкой на The Guardian.
Два сотрудника IT-департамента Национального бюро метеорологии подозреваются в использовании мощных компьютеров метеобюро для майнинга криптовалют.
Представители бюро отказались от комментариев, мотивируя это тем, что «расследование продолжается».