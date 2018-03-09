В Австралии метеорологи майнили биткоины прямо на рабочем месте 2 9.03.2018, 17:23

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Метеорологи добывали биткоины с помощью служебного оборудования.

Два сотрудника Национального бюро метеорологии подозреваются в использовании служебного оборудования для майнинга биткоинов.

Об этом сообщает inshe.tv со ссылкой на The Guardian.

Два сотрудника IT-департамента Национального бюро метеорологии подозреваются в использовании мощных компьютеров метеобюро для майнинга криптовалют.

Представители бюро отказались от комментариев, мотивируя это тем, что «расследование продолжается».