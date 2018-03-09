Мэр Вильнюса: Напротив посольства России мог бы появиться мост Бориса Немцова 3 9.03.2018, 17:33

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Фото: Reuters

Ремигиюс Шимашюс обсудил с российскими активистами, проживающими в Литве, вопрос увековечивания памяти Бориса Немцова.

Как пишет delfi.lt, по мнению мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, именем убитого в России известного оппозиционного политика Бориса Немцова можно было бы назвать небольшой мост между прудами напротив посольства России.

Об этом он написал в социальной сети Facebook после встречи с эмигрировавшими в Литву российскими активистами и журналистами Даниилом Константиновым, Всеволодом Чернозубом, Ириной Калмыковой, Евгением Титовым, литовским политиком Эмануэлисом Зингерисом и другими.

"С живущими в Вильнюсе российскими демократами мы обсудили вопрос увековечивания памяти тех наших соседей, которые борются за мир и свободу. Мы договорились оставить в покое улицу, названную в честь братьев-латышей (Латвю). Зато в сквере напротив российского посольства мог бы появиться мостик, названный в честь убитого друга Литвы и российского демократа Бориса Немцова. Мост объединяет. Мост привлекает, на него хочется прийти и постоять на нем. На мосту в Москве был убит Борис Немцов", - написал Ремигиюс Шимашюс.

Мэрия столицы получила несколько предложений в связи с увековечиванием в Вильнюсе памяти погибшего российского оппозиционера Немцова. Свое предложение представило и Министерство иностранных дел Литвы.

Союз отечества-Христианские демократы Литвы призвали назвать именем российского оппозиционера участок улицы Латвю, на котором находится российское посольство или находящийся рядом безымянный сквер.

Российский оппозиционер Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве, недалеко от Кремля.