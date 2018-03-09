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В Гродно появится водное такси

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  • 9.03.2018, 17:36
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Запустить новый вид транспорта планируют уже в мае.

В Гродно появится водное такси. Как сообщает БелТА, запустить новый вид транспорта планируют уже в мае. Услуги перевозок по реке Неман готовы оказывать несколько индивидуальных предпринимателей, владеющих судами вместимостью 10-15 человек.

Для маломерных судов оборудуют несколько специальных причалов на берегах Немана. Например, рядом с одной из баз отдыха будет возводиться современный комплекс для приема туристических судов.

Прибыть в Гродно водным транспортом можно будет из Польши. Городские власти считают, что маршрут через Августовский канал станет популярным среди туристов.


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