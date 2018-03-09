Еврокомиссия даст Украине €1 млрд макрофинансовой помощи 2 9.03.2018, 17:55

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Помощь предназначена для стабилизации и проведения структурных реформ.

Европейская комиссия официально утвердила и внесла предложение о начале новой программы макрофинансовой помощи Украине объемом до €1 млрд, передает «Укринформ».

Помощь предназначена для «стабилизации и проведения структурных реформ».

Отмечается, что сегодняшние предложения внесены по запросу руководства Украины, которые обсуждались напрямую между президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко.

Все транши финансовой помощи, включая первый, могут быть осуществлены после выполнения украинской стороной определенных условий, включая имплементацию экономических реформ и принятие дальнейших шагов по интенсификации борьбы с коррупцией.

5 марта стало известно, что Еврокомиссия выделит Украине в 2018 году €32,5 млн в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления.