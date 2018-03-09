Белорусам на заметку: В Польше в ближайшее воскресенье не будут работать магазины 3 9.03.2018, 18:04

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

11 марта будет первым нерабочим согласно новому польскому закону о торговле по воскресеньям.

Ближайшее воскресенье в Польше будет первым нерабочим согласно новому закону о торговле по воскресеньям, вступившему в силу 1 марта, передает «Радио Польша».

По словам главы объединения торговых профсоюзов «Солидарности» Альфреда Буяры, это большая радость для сотрудников сферы торговли, которые наконец смогут иметь хотя бы один день в неделю для себя.

Как объясняет Альфред Буяра, в настоящее время уровень безработицы низкий, в связи с чем нехватка работников в торговой сфере достигает 100 тысяч человек:

«Есть такие торговые сети, которые по пятницам, субботам и понедельникам не дают своим сотрудникам свободные дни и отпуск».

Альфред Буяра подчеркнул, что несмотря на ограничение торговли по воскресеньям, не будет проблем с покупкой базовых продуктов. Будут открыты пекарни, кондитерские, заправочные станции, аптеки, цветочные магазины, а также торговые пункты на вокзалах и в аэропортах. В небольших магазинах можно будет сделать покупки в том случае, если за прилавком будет находиться владелец.