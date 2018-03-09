Меркель назвала диалог США и КНДР «проблеском надежды» 9.03.2018, 18:15

Канцлер Германии прокомментировала новости о будущей встрече Трампа и Ким Чен Ына.

Возможную встречу президента США Дональда Трампа и севернокорейского диктатора Ким Чен Ына канцлер Германии Ангела Меркель назвала "проблеском надежды".

Об этом Меркель сказала в пятницу в Мюнхене, где посетила Международную выставку ремесел, сообщает собственный корреспондент "Укринформа" в Германии.

"Проблеск надежды, я могу это сейчас так назвать", - заявила канцлер.

Ангела Меркель подчеркнула, что впереди еще много работы, которую надо продолжать, добавив, что "было бы прекрасно, если бы удалось снять напряженность".

Глава правительства Германии также отметила солидарную международную позицию по данной проблеме, включая поддержку санкций против КНДР.

5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей.

8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чжун Юй-юн прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский лидер согласился провести такие переговоры до мая, сообщило Reuters.