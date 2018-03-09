закрыть
10 марта 2018, суббота, 3:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Как слетать из Минска на Балтийское море всего за €70 туда-обратно

1
  • 9.03.2018, 18:26
  • 1,799

Недорогие полеты возможны все лето.

Авиакомпания Белавиа предлагает недорогие билеты из Минска в Палангу — всего 70 евро за полет туда-обратно. В цене багаж, рейсы прямые, пишет сайт vandrouki.by.

Билеты по таким ценам есть на многие даты с июня по август, полеты четвергам и воскресеньям.

Как купить билеты? Самые низкие цены — при поиске и покупке на сайте belavia.by.

Пример бронирования, Минск — Паланга — Минск за 167 бел. рублей или 70 евро:

Где недорого жить в путешествии?

Искать отели лучше через сервис HotelsCombined.com, который позволяет сравнить цены по десятку систем бронирования.

Кстати, зачастую гораздо дешевле снимать жилье у местных. Оформить бронирование можно через сервис airbnb.


популярное за неделю

Мнение

Труба для народа
Труба для народа Владимир Халип
Амбиции и фобии серийного агрессора
Амбиции и фобии серийного агрессора Олег Белоколос
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич
Рыхтуйце сцягі і добры настрой!
Рыхтуйце сцягі і добры настрой! Яўген Афнагель