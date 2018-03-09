Как слетать из Минска на Балтийское море всего за €70 туда-обратно 1 9.03.2018, 18:26

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Недорогие полеты возможны все лето.

Авиакомпания Белавиа предлагает недорогие билеты из Минска в Палангу — всего 70 евро за полет туда-обратно. В цене багаж, рейсы прямые, пишет сайт vandrouki.by.

Билеты по таким ценам есть на многие даты с июня по август, полеты четвергам и воскресеньям.

Как купить билеты? Самые низкие цены — при поиске и покупке на сайте belavia.by.

Пример бронирования, Минск — Паланга — Минск за 167 бел. рублей или 70 евро:

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