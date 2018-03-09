Красная карточка «Турецкому потоку» 7 Александр Коваленко

9.03.2018, 18:36

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Лишнюю порцию головной боли для России внезапно выписала Германия.

Россия, реализуя свои углеводородные амбиции через проекты «Северный поток-2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири», встречается с целым рядом сигналов, говорящих лишь о том, что успеха на поприще этих газопроводов Кремлю не видать. И лишнюю порцию головной боли внезапно выписала Германия, в которой традиционно присутствует очень сильное пророссийское газовое лобби.

Дело в том, что в Берлине решили профинансировать на сумму в 1,2 млрд евро проект «Южного газового коридора», из Азербайджана в ЕС. Кроме того Германия обеспечит газопровод своим оборудованием на сумму в 500 млн евро.

Таким образом, проект газопровода, который является главным конкурентом «Турецкого потока», и который по ветке TANAP (Трансанатолийской) будет обладать максимальной пропускной способностью в 60 млрд кубометров газа в год, а на участке ТАР (Трансадриатическом) до 20 млрд кубометров в год, не только получил зеленый свет от гегемона Старого Света, но и всестороннюю финансовую поддержку.

В свою очередь у «Турецкого потока», взросшего на сгнившем теле «Южного потока», до сих пор нет разрешения на строительство сухопутной части. Анкара пока лишь дала добро на прокладку ветки по дну Черного моря, которая будет поставлять газ в Турцию в объеме до 16 млрд кубометров в год.

Что интересно, прокладка сухопутной части «Турецкого потока» забуксовала по двум причинам. Первая – желание Турции заполучить очень хорошую скидку на газ за право прокладки по своей территории российского газопровода. Вторая – явная неопределенность с поставками газа в ЕС, памятуя судьбу «Южного потока».

Ну, а пока вопрос с «ТП» все еще остается в подвешенном состоянии, не только растет его смета, прибавившая за годы простоя порядка 1 млрд долларов, но и продолжается строительство «Южного газового коридора», который так же добавляет козырей Анкаре. И вправду, зачем покупать газ у Москвы, когда вот он под боком братский, азербайджанский!

Разумеется, данный фактор не станет поводом отказаться Анкаре от голубого золота Газпрома, но оказывать давление на ценовую политику вкупе с разрешением о прокладки газопровода по своей территории Турция сможет, тем самым обесценив российский ресурс до предела. А чем меньше зарабатывает «Газпром», тем меньше амбиций в Кремле.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, «Информационное Сопротивление»