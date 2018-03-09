Белорус проверил, как работают лотереи 16 9.03.2018, 18:45

13,172

В рамках эксперимента мужчина потратил 41,3 рубля.

Пока кто-то что-то нам обещает в размере 1000 рублей в месяц, настала пора взять то, что лежит, самому. Реклама лотерейных компаний как раз возбуждает участок мозга, отвечающий за высокий и стабильный доход без работы. Ладно, уговорили, пишет Александр Владыко для сайта onliner.by.

Морозным утром я отправился в подземные переходы. Цветы, конфеты и жетоны на метро не интересовали — только лотерейщики!

«Блиц»

Впервые в жизни захожу в павильон «Спорт Лото». На столах разбросаны цветные листочки с пустыми полями. В углу мужчина внимательно что-то высчитывает — на кону огромные деньги, как говорится, «мы не будем полагаться на случай».

Прошу девушку, назначенную здесь распоряжаться удачей, выдать мне все возможное на ближайшие три дня. Получаю 4 листка. Будет игра сегодня, завтра, послезавтра и прямо сейчас! Рисуем «Блиц» — 8 чисел, никакой логики, дат рождения и шифров. Розыгрыш (обожаю это слово в контексте лотерей — на него редко обращают внимание) проходит каждые 5 минут. Это как маленькая чекушка во время утреннего похмелья — нет времени ждать каких-то эфиров.

В общем, каждые 5 минут я мог выигрывать по 20 тысяч рублей. Но вместо этого проиграл 2 рубля.

Дальнейший разбор полетов показал, что компьютер ошибся во всем. Он назвал не те цифры в поле «А» и совсем не то, что надо было, в поле «Б».

Продавец удачи Марина улыбалась: играйте еще!

Но нет, всего понемножку. Этим же вечером меня ждали «Кено» и «Суперлото»! Один из моих фаворитов, потому что стоит целых 3 рубля.

Итог: минус 2 рубля

«Суперлото»

Эти билеты хороши тем, что ничего не надо зачеркивать: все уже нарисовано. На «фасаде» не написано, что именно дается в качестве главного приза, но я настроен на квартиру.

Найти киоскеров до и после работы оказывается делом непростым.

Наконец удача отправила мне своего курьера. Что в итоге? Я закрыл 3 числа из 8, когда кто-то выиграл 2500 рублей, 11 из 16, когда кто-то выиграл почти 8 тысяч. Ну и так до конца игры.

Откликнулся на просьбу «Стереть здесь» — мимо. Преступил закон и стер там, где «Не стирать», — =0.00=.

Итог: минус 3 рубля

«Кено»

Немного отойдя от поражения, включаю онлайн того же канала. Там ведущий и комиссия из трех женщин — одна суровее другой. Всем видом показывают, что мы тут за желтыми шарами следим, а не фигней занимаемся какой-то. Остаток вечера жалею, что не успел сделать скриншот, но было не до того.

Поймите, я выбрал 8 номеров из 60. У лототрона было 20 попыток, чтобы найти все мои номера и отправить на счет 4 тысячи рублей.

Но попал только 1 шарик. За такое не дают даже бумажную медаль, а просто улыбаются: «Играйте еще! Вы нам подходите!»

Итог: минус 2 рубля

5 «Мигов удачи»

Новое утро и новый важный день. Вечером я поучаствую в замахе на 1,65 миллиона рублей. Пока что разомнемся на мгновенных лотерейках. Оказалось, что большинство из них от высокого учредителя. Называются «Миг удачи». Среди них есть яркие, а есть и представители очень консервативного дизайна прошлых веков. Но с образовательной функцией. Например, я узнал неинтересную информацию о Колизее, театре Янки Купалы и прогноз на год для Стрельцов.

Начнем с «отрывашек». Никаких защитных полей с их «стирать — не стирать». Просто надо развернуть бумагу, оторвав поля. Гороскопный вариант как-то узнал, что я не Стрелец, поэтому ничего и не выиграл. Предложили собрать из таких же слово «Успех» (у меня буква «Е»), но пока склонен отказаться.

А вот серия «Чудеса света» взбодрила. Смартфон я не выиграл, но 1 рубль и 30 копеек скоро положу себе в карман. Есть первый плюс, ура!

Дальше трем «Падарожжа ў сталiцу». И снова! Меня отодвигают от главного приза в 5 тысяч рублей, но вручают 1,5 рубля!

Хватаю «розовенький» билет с таким же главным призом в 5 тысяч и стираю первое поле. Что?!

А нет, все нормально.

Напоследок «моменталочки» с вроде как отрезным купоном «Елочка, гори». Зачем это — нет времени выяснять, стираем защитный слой. 1-я игра — гироскутер? ноутбук? планшет? Нет! 2 рубля! 2-я игра — 15 тысяч? Нет — 2 рубля! Впервые я выиграл больше, чем потратил на билет.

Итог: минус 1 рубль (минус 7,8 рубля, плюс 6,8)

«Ваше лото»

Я человек латентно азартный. То есть с удовольствием втянусь в любую игру, но не делаю этого по рациональным соображениям: не верю, что можно обмануть систему по отъему денег (как только придумаю способ — сразу и с удовольствием воспользуюсь). Когда-то еще студентом психанул и купил 10 билетов «Ваше лото». Потратил суммарно рублей 20, выиграл рубля 2. 10 билетов — нормальная такая средняя выборка, на отсутствие удачи уже не пожалуешься. После решил, что свои деньги у меня государство и так отнимает в виде налогов, — зачем платить еще больше?

Но спустя 15 лет вера в чудо чуть пробудилась — немедленно захотелось взять и все выиграть.

Смотрю на билеты, и возникает ощущение дежавю. Как сейчас помню: 10 билетов, куча цифр, вроде что-то зачеркивается и очень активно, но все не там. С тех пор ничего не изменилось. Цифр много, но все равно слишком часто ведущий халтурит и вытягивает не те бочонки. В результате «победителем» первого тура я становлюсь на 30-м ходу. А кто-то — на 7-м ходу, поэтому он молодец и выиграл золотое колье за 600 рублей.

«Продолжаем играть», как повелевает текст под защитным полем моих билетов. Но вдруг игра останавливается: кто-то выиграл 8 тысяч рублей. Это точно не я. Я — это на 83-м ходу игры закрываю «72» и получаю за это 4,75 рубля. Хорошо, но мало.

Сюда же включим результат «Пятерочки». Правила здесь не из простых, конечно. Поэтому просто вбил номер для проверки билета. Оказалось, что он мне принес 1 рубль при цене — 2.

Итог: минус 4,25 рубля (минус 10 рублей, плюс 5,75)

«6 из 49»

Мой главный план по укреплению бюджета — на кону 1 665 100 рублей. Помню, что по математике шанс угадать 6 из 49 примерно 1 из 13 983 816. Науку мы уважаем, поэтому увеличиваем шансы второй комбинацией. Теперь шанс 1 к 13 983 815. Другое дело!

По делам семейной важности (готовили счета в иностранных банках и согласовывали условия переезда на часть выигранных денег) вынужденно пропустил онлайн розыгрыша. Позже ввел свой номер тиража и обнаружил, что угадал в одной комбинации 1 из 49, а во второй 0 из 49. И что за такое денег не положено.

Итог: минус 4 рубля

«5 из 36»

Джек-пот этой игры скромнее — всего 108 тысяч рублей. Но и шансов выиграть намного больше — уже 1:376 992. Ставлю тоже 2 комбинации. При заполнении использую ручку и теорию «синих чернил». В итоге? Кто-то выиграл 108 тысяч рублей, а я угадал одно число.

Важный вывод? Мой результат показал, что вероятности 1:13 983 816 и 1:376 992 одинаково хреновы. В обоих случаях угадано по одному числу.

Итог: минус 3 рубля

Напоследок остались три мгновенных билета. Один из которых — самый дорогой!

Министерские лотереи

Никто не прочь абсолютно легальным образом заработать немного денег. Приз самой «замороченной» лотерейки отдаем МЧС. Они могли бы просто написать, что билет не выиграл, но нет. Придумали «игрока» и «крупье»… Ай, лень объяснять, буду считать 2,5 пожертвованием хорошим спасателям.

А вот жертвовать Минспорта и туризма желания нет. Но они и не придумывают никаких хитрых схем по отъему денег. «Орел-решка» — стоит 2 рубля, мой выигрыш — ноль. Дальше — хочешь три, хочешь нет.

А вот «Капитал» — прикольная. Во-первых, стоит 5 рублей — ничего дороже нет. Во-вторых, имеет элемент «на вшивость». Действуя по правилам, сначала я стер поле «Начальный капитал», где меня ждала десяточка.

Дальше можно было ее или удвоить, или располовинить, или оставить без изменений, стерев поле с индексом. Это поле необязательно было трогать, в принципе, нужно было идти за «десяткой». Но иначе как бы вы увидели, как я слил 5 рублей?

Дебет — кредит

Популяризировать лотереи или разоблачать — идея тухлая. Иногда лучше выплеснуть излишки наличности на эти красивые картинки, чем пить в депрессии и безнадеге от несбывшихся надежд.

Что касается личного опыта, то теперь меня вообще не трогают счастливые истории победителей — людей у нас в стране много. Среди них есть и умные, и глупцы, и разных цветов, и победители в лотереи. Есть и есть — мне с ними не пересечься.

В рамках нашего эксперимента я потратил 41,3 рубля, выиграл — 17,55 рубля. Счет за удовольствие составил 23,75 рубля. В следующий раз схожу поесть лучше на эту сумму.