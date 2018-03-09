«Логика» властей: Нефть дешевеет - топливо должно дорожать 4 9.03.2018, 19:05

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Белорусы отреагировали на повышение цен на топливо.

10 марта произойдет очередное повышение цен на автомобильное топливо, пишет «Салiдарнасць».

По информации портала, бензин будет стоить на 1 копейку дороже, дизельное топливо прибавит к цене 2 копейки.

Последний раз автомобильное топливо дорожало 7 февраля этого года. В среднем его стоимость выросла на 1,6%. После подорожания АИ-92 будет стоить 1 рубль 22 копейки, АИ-95 — 1 рубль 30 копеек, АИ-98 — 1 рубль 51 копейку, ДТ — 1 рубль 33 копейки.

Новость о подорожании, несмотря на его незначительный размер, не вызвала у белорусов большого восторга.

Читатели Charter97.org отреагировали на повышение цен на бензин:

«До зарплаты 500 у.е. тоже очень далеко. И это не радует. Дорожает топливо - автоматом дорожает все в стране. По уровню жизни возвращаемся в начало девяностых».

«...ты в том лишь виноват, что хочется мне кушать...»

«А чего не 8 числа не подняли? В честь праздника».

«Нефть дешевеет, значит топливо должно дорожать»

«В большом колхозе от лукавого по-другому и не будет. Лукавый сам как заезженная пластинка: то по 500$, то поднять цены, то кругом враги, то поднять производительность в колхозе».