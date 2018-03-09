Только бойкот! 11 Надежда Вилисова

9.03.2018, 19:14

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Понимаете, вся соль в том, что бюллетени подделать можно, а пустые участки нет.

Потому что голосуя против Путина, вы помогаете Путину, как бы странно это ни звучало. Протестно настроенных граждан на самом деле мало, большинство составляют те, кто голосует за Путина, поскольку «стабильность», «грамотная внешняя политика, так как нас все боятся» (да, тех, кто в это верит, много), «лишь бы не было войны» и «больше не за кого». Голоса против распределятся по кандидатам, немного повысив их процент, и все. Никакого, даже самого малейшего, даже самого мизерного, вреда Путину это не нанесет. Зато услугу Путину, появившись на участке с целью голосования, вы окажете неоценимую.

Ибо в условиях истерики за явку, когда на «выборы» нас зовут пакеты молока, чеки из магазина, трамвайные билеты, пакеты из «Магнита», непонятно на кого рассчитанные дурацкие клипы, звезды шоу-бизнеса, блогеры, дошкольники, когда преподаватели в вузах собирают данные со студентов для повышения явки (статья 137 УК РФ) и угрожают им репрессиями в случае неявки (статья 141 УК РФ), – в этих условиях явка на «выборы» означает только одно – помощь Путину. Как иначе трактовать тот факт, что Кремль попросил вас прийти на «выборы» и вы пришли (не важно, для чего)? Вы сделали то, о чем вас попросили – это помощь в чистом виде, или оказание услуги. Таким образом, ваш протест нивелируется очевидным фактом помощи Путину.

Обратите внимание на то, какой позыв высказывают те, кто, например, гонит на «выборы» студентов: «Голосовать можете за кого угодно, но только придите! Только придите!!!» То есть нам прямо говорят о том, что Кремль плевать хотел на протестные голоса – они ему никак не навредят. Но явка, явка им нужна как воздух. Поэтому из-за нее сейчас такая истерика.

В России сейчас, по сути, две самых больших категории избирателей: те, кто голосует за Путина и те, кто не ходит на «выборы», остальных меньшинство. Проблема в том, что граждане России давно перестали видеть смысл в посещении избирательного участка, поскольку результат «выборов» заранее предрешен. Поэтому большая часть населения просто перестала туда ходить: к чему тратить время на бессмысленное занятие? Таких людей становится все больше, и власти не остается ничего другого, кроме как гнать людей на «выборы» силком: принуждением, подкупом, угрозами. Власть слишком хорошо понимает опасность низкой явки: чем меньше людей на участках, тем ниже легитимность, то есть доверие народа к действующей власти. Если действующего президента никто не выбирал (или выбирал, но по принуждению), то становится малопонятно, какого черта он вообще президент. Чей он президент вообще? Смена власти в таком случае – это лишь вопрос времени. Причем довольно скорого времени.

При низкой явке позиции победившего президента становятся шаткими, узурпация власти становится очевидной, пропагандистам становится сложно петь песни про заоблачный рейтинг. Это очень сильный удар по действующему президенту.

Поэтому, приходя на избирательный участок с целью голосования, вы, во-первых, соглашаетесь признать процедуру переназначения Путина выборами (вы же проголосовали, значит, для вас это выборы), во-вторых, вы становитесь невольным соучастником конституционного преступления под названием «узурпация власти», в-третьих, помогаете Путину с повышением явки, тем самым легитимизируя его, тем самым попирая принцип сменяемости власти, ибо протестными голосами власть в России не сменить, и Кремль своей истерикой за явку сам открыто нам это демонстрирует.

Понимаете, вся соль в том, что бюллетени подделать можно, а пустые участки – нет.

Волонтер штаба Навального Надежда Вилисова, thequestion.ru