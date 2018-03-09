Disney строит новый парк развлечений, посвященный Звездным войнам 9.03.2018, 19:26

Парк будет представлять собой вымышленную планету Батуу.

Компания Disney строит в штате Калифорния новый парк развлечений, посвященный Звездным войнам, сообщает «Новое время» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Парк будет называться Star Wars: Galaxyʼs Edge (Звездные войны: край Галактики), его строительство началось в 2016 году в районе Диснейленда.

По задумке архитекторов, он будет представлять собой вымышленную планету Батуу.

Новый парк развлечение планируют открыть в 2019 году. Кроме того, Disney строит еще один