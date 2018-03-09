Николай Дедок: Ситуацию с Жемчужным могут изменить принципиальные люди 1 9.03.2018, 19:38

Николай Дедок

Надеждa есть, если удастся достаточно нажать на начальство колонии.

Бывший политзаключенный Николай Дедок рассказал, станет ли легче жить в колонии правозащитнику Михаилу Жемчужному после посещения его членами наблюдательных комиссий, сообщает «Радыё Рацыя».

Стало известно, что 13 марта в колонию к политзаключенному Михаилу Жемчужному приедут Республиканская и Могилевская областная наблюдательные комиссии.

Проблемы у Михаила начались после перевода в Горецкую колонию, где для него были созданы невыносимые по своей жестокости, унизительные условия отбывания наказания.

- Могут ли эти комиссии решить проблемы, которые сейчас у Жемчужного?

- Все зависит от того, каких людей увидим в комиссиях, и насколько они будут принципиальны. Впрочем, я не могу точно сказать о смысле работы этих комиссий, так как за период моей отсидки ко мне они никогда не приезжали. Но, как мне кажется, если там будут принципиальные люди, которые смогут жестко поговорить с начальством колонии, ходить туда, куда захотят, а не куда им разрешат, то результат будет. Можно узнать очень серьезные моменты и потом поднять их на законодательном уровне и, естественно, в прессе.

- Есть какие-то надежды, что ситуация может измениться после посещения Жемчужного членами комиссий?

- Надеждa есть, если удастся достаточно нажать на начальство колонии, и особенно на руководителей Департамента исполнения наказаний. Если будет политическое решение прекратить прессинг, то будем считать, что плод был от этих визитов. А вот, можно ли его добиться путем таких визитов, - для меня вопрос открытый.

- На ваш взгляд, зачем Жемчужного так долго прессуют в колонии?

- Для того же, для чего прессуют и всех остальных несогласных. Не думаю, что здесь есть особые причины или его заставляют написать прошение о помиловании. Просто ломают "в плановом порядке", считают что лишить свободы недостаточно, поэтому нужно еще лишить достоинства, здоровья, социальных связей и так далее. Система для того и существует, чтобы прессовать.