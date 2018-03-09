В Варшаве представители 13 стран обсудили празднование 100-летия независимости 1 9.03.2018, 19:58

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2018 год богат на знаменательные даты для народов Европы.

В Варшаве прошла встреча представителей стран, которые в 2018 году отмечают 100-летний юбилей обретения или восстановления независимости. В польскую столицу прибыли представители 13 стран государств: Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии, Австрии, Румынии, Словении, Хорватии, Сербии и Армении, сообщает «Польское радио».

Модератор встречи - вице-министр культуры и национального наследия, уполномоченный правительства по делам празднования восстановления независимости Польши Ярослав Селлин подчеркнул, что представители стран, приехавшие в Варшаву, намерены узнать, как будут проходить праздничные мероприятия в отдельных странах, как они распределены в календаре, а также запланировать создание совместных инициатив.

«Цель встречи заключается в том, чтобы мы познакомились с историей друг друга, вместе её переживали и чтобы по случаю прекрасного 100-летнего юбилея вместе создавали совместные проекты», - сказал Ярослав Селлин.

Организаторами встречи вытсупили Министерство культуры и культурного наследия Польши, Бюро программы «Независимая», а также Институт им. Адама Мицкевича.

Директор Института им. Адама Мицкевича. Кшиштоф Олендзкий подчеркнул, что для организаторов очень важно, чтобы программа «Независимая» стала вдохновением для других стран в Центральной и Восточной Европе.

«Для нас очень важно, чтобы программа «Независимая» оставила после себя хороший и долгий след», - сказал Кшиштоф Олендзкий.

Во время встречи обсуждалось также предложение Министерства культуры и культурного наследия Польши по созданию одного совместного видео-ролика о праздновании юбилея независимости во всём регионе.

Напомним, 25 марта белорусы также отмечают 100-летие своей независимости - День провозглашение независимости Белорусской Народной Республики.