«Раньше работать в метро было престижно» 9.03.2018, 20:13

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Нина Иванькова

Интервью с женщиной, которая работает в минском метро со дня открытия.

В марте 1984 года в Минске состоялся пробный пуск метрополитена. Но для всех пассажиров метро открылось только спустя три месяца. До сих пор в подземке работают люди с тех времен. Tut.by пообщалcя с одной из работниц метро и узнали, как пустили первые поезда и как менялась жизнь за это время.

Нина Иванькова связала свою жизнь с работой в метро в 25 лет. Сейчас ей 58. Начинала она с того, что 10 лет работала дежурной по посту централизации на «Институте культуры». То есть была руководителем смены. Потом Иванькова 10 лет была начальником станции на пуске «Фрунзенская-Немига». Последние 14 лет она работает инженером участка билетной продукции метро в администрации метрополитена.

35 лет назад она увидела объявление о наборе на курсы, записалась и прошла.

— В 1983 году нас отправили на курсы дежурных на посту централизации в барановичскую дорожно-техническую школу. Набрали две группы — где-то под 50 человек. Одновременно набирали машинистов. Полгода мы учились, потом ездили на стажировку в Харьков на два месяца. А машинисты проходили стажировку в Киеве.

Приехала Нина Ивановна в Минск с коллегами прямо к пробному пуску метро 24 марта. Дальше три месяца проходила обкатка, работники осваивались в минском метро.

Фото из личного архива Нины Иваньковой

А 29 июня 1984 года прошло открытие метро на площади Ленина во главе с первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии Николаем Слюньковым.

«В день открытия ездили посмотреть на метро на экскурсии»

Нина Ивановна говорит, что люди реагировали на появление метро активно — весь город ходил на субботники, открытия ждали с нетерпением.

— Все было новое, интересное. В первый день работы метро всех возили бесплатно. Людей было очень много — каждый хотел посмотреть. Приходили с детьми на экскурсии. Ездили до самого закрытия — до 12 часов. Конечно, на эскалаторах людям первое время было немного страшно. Да и курьезов хватало.

Нина Ивановна спустя два года работы в метро

Фото из личного архива Нины Иваньковой

Она рассказывает, что коллеги в день открытия метро не волновались — ведь знали свою работу хорошо. Учебы, стажировки и обкатки для этого хватило. Но переживали, вдруг что-то пойдет не так. После смены отпраздновали открытие метро, а рано утром пришли на работу.

Кассиров первое время на станциях не было, привычных нам жетонов тоже. С 1984 по 1991 годы проезд в метро стоил пять копеек. Для размена висели автоматы.

— На станциях висели разменники, люди в них бросали по 10, 15, 20 копеек — им «пятаки» выбрасывались. Когда Советский Союз развалился, «пятаки» и монеты убрали, продавали проездные билеты.

Нина Ивановна в один из первых дней работы. За ее спиной на стене справа висят железные ящики — разменные автоматы. Фото из личного архива Нины Иваньковой

Женщина рассказывает, что некоторые сначала пытались доставать 20 копеек из разменника на нитке, а «пятак» забирали.

— Но один контролер всегда находился в метро, поэтому все было видно. Пассажир есть пассажир. Кто-то пытался пройти бесплатно, но при этом подделок наших жетонов никто не находил.

Забавных историй за это время хватало, но так или иначе они часто были связаны с безопасностью. Иванькова рассказывает, как лет 10 назад кто-то пронес в клетке обезьянку.

— Она открыла клетку и сбежала. Из-за обезьяны в итоге останавливали поезд, отключали напряжение, искали по всему метро животное. Но она только хвостик обожгла.

«В метро было престижно работать. Ехали с работы — не снимали форму»

Нина Иванькова говорит, что сотрудники метро были совсем молодые, когда пришли работать вместе после курсов. Поэтому свободное время тоже проводили сообща. Кроме того, многие тут же и нашли супругов.

— Ой, у нас много девчонок вышли замуж и за машинистов, и милиционеров, за связистов (электромехаников связи). Работали дружно. Если ночью кто-то заболел и не пришел — все вместе мыли платформу, даже милиция. Уборщица на всю смену варила супчик.

График на смене был такой: днем работают с 8 утра до 8 вечера, отдыхают, на следующий день выходят работать ночью — с 8 вечера до 8 утра. Потом двое суток отдыхают.

Нина Ивановна говорит, что сейчас такой сильной сплоченности и корпоративного духа в коллективе нет.

— Метро — это была наша жизнь. Подруги у меня в метро, вся жизнь тут. Не помню, где мы отмечали пуск, но все остальное время сменой ходили на «Седьмое небо» в «Минск» — тогда мы себе это могли позволить. Ездили вместе на туристические слеты, даже картошку ездили копать к кому-то после смены.

Она рассказывает, что раньше работать в метро было престижно.

— Первое время помню, когда мы ехали с работы, то даже не переодевали форму. Все на нас смотрели, людям нравилось. Зарплата тогда была очень высокая. В метрополитене были самые большие зарплаты — я получала 140 рублей. Пять рублей стоила палка сухой колбасы, которой в принципе не было. А 5 копеек стоил проезд.

Минское метро во времена Союза подчинялось московскому — Главному управлению метрополитенов Министерства путей сообщения. Льгот не предоставляли, но от МПС раз в год можно было съездить в любую местность в СССР бесплатно.

Нина Ивановна с коллегой на обкатке на станции «Фрунзенская». Станцию открыли в конце 1990 года

Фото из личного архива Нины Иваньковой

«В 90-е криминалу было бы у нас неинтересно»

— В 90-е у нас ничего от «лихих» времен не было. Мы же государственное предприятие. В метро дежурили милиционеры. Криминалу было бы у нас неинтересно.

Нина Ивановна вспоминает: единственное, что отличалось в 90-е, — развитие коммерции. На станциях метро стали продавать все подряд.

— Но после трагедии на Немиге это все убрали из метро в целях безопасности.

Нина Иванькова говорит, что сейчас как раз идет смена поколений работников метро. Те, кто начинал работать с открытия, уходят на пенсию, а им на смену в этом году приходит много молодежи.

— Люди сердцем прикипают к метрополитену. У нас все работают долго. Тут надолго не остаются только плохие люди, — смеется Нина Ивановна.

Теперешнее молодое поколение Нина Ивановна хвалит. Говорит, что много встречает хороших ребят. Молодежь охотнее пользуется новыми средствами для оплаты проезда в метро.

— Сейчас молодежь у нас хорошая, но при этом они более неосмотрительные, беспечные. Ведь метро — это зона повышенной опасности. Мы ведь не просто так говорим о том, что нельзя заходить в наушниках, кататься на «досках». Все эти правила написаны после каких-то несчастий, которые собираются со всего мира. Люди об этом не задумываются. Раньше такого не было, мне кажется.

А вот из первого выпуска барановичских курсов в 1983 г. в метро до сих пор работает примерно человек 30.

— Возраст, конечно, уже подходит к заслуженному отдыху. Но уйти из метрополитена я не хотела никогда, я люблю свое метро до сих пор.