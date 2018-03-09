Amnesty International: Поддержим Дмитрия Полиенко! 1 9.03.2018, 20:22

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Активизируется кампания в защиту белорусского политзаключенного.

У политзаключенного Дмитрия Полиенко, который отбывает срок в Бобруйской колонии ИК-2, два месяца не заживает рана но ноге, а врач отказывается ее лечить. Недавно Дмитрия перевели на производство перчаток, из-за чего у него участились приступы бронхиальной астмы.

Правозащитная организация Международная Амнистия считает Дмитрия Полиенко узником совести. Сотрудник Амнистии Айша Юнг прокомментировала ситуацию сайту Charter97.org:

- Мы в курсе происходящего и нас очень беспокоит состояние здоровья Дмитрия.

Подробная информация по делу Дмитрия Полиенко, начиная с прошлой недели, доступна нашим активистам через внутреннюю базу данных. Информация о проблемах со здоровьем и о том, что врач колонии отказывается лечить Дмитрия, будет разослана в местные отделения Амнистии по всему миру отдельным письмом.

Амнистия работает таким образом, что активисты на местах самостоятельно решают, по каким делам предпринимать активные действия. В данном случае это могут быть, например, призывы к властям немедленно и безо всяких условий освободить узника совести Дмитрия Полиенко, письма в администрацию колонии с требованием оказать медицинскую помощь и, конечно же, письма солидарности для самого Дмитрия.

Одно из местных отделений Амнистии в эту среду объявило о том, что они будут активно работать по делу Дмитрия Полиенко. Надеюсь, в скором времени присоединятся и другие отделения.

Хочу передать друзьям и родственникам Дмитрия, что мы очень надеемся, что в этой трудной ситуации наша кампания послужит вам поддержкой, - заявила Айша Юнг.