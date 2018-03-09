Грузинские профсоюзы пикетировали посольство Беларуси 9.03.2018, 20:40

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Активисты грузинских профсоюзов выразили поддержку профсоюзу РЭП.

7 марта Профессиональный союз работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии, провел пикетирование у посольства Беларусь в Тбилиси. В акции протеста также участвовали представители профессионального союза работников энергетики Грузии, профессионального союза работников нефтяной и газовой промышленности Грузии и молодежной организации профсоюза, пишет сайт praca-by.info.

Участники пикета передали послу Беларуси письма протеста, в которых лидеры отраслевых профсоюзов Тамаз Долаберидзе, Амиран Зенаишвили и Гоча Квитатиани требуют немедленного прекращения уголовного преследования в отношении лидеров профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП).

В письмах отмечается, что грузинские профосюзы считают причиной преследований в отношеннии профсоюзных лидеров активную позицию профсоюза РЭП, выступающего с критикой социально-экономической политики власти. Именно поэтому по надуманным поводам было возбуждено уголовное дело в отношении председателя организации Геннадия Фединича и главного бухгалтера Игоря Комлика.

Профсоюз работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии, профсоюз работников энергетики Грузии и профсоюз работников нефтяной и газовой промышленности Грузии выражают солидарную поддержку профсоюзу РЭП и требуют от правительства Республики Беларусь соблюдения и уважения 87-ой и 105-ой Конвенции Международной организации труда, ратифицированными Республикой Беларусь.