Какие специальности востребованы в Беларуси 4 9.03.2018, 21:17

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Требуются водители и менеджеры по продажам, а юристы почти не нужны.

«Брестская Газета» выясняла, какие специальности должны были быть востребованы у абитуриентов несколько лет назад.

С 2019 года студентов начнут набирать по-новому. Со следующего года спрос на будущих специалистов будет формироваться исходя из потребностей рынка, а не по запросам учебных заведений. Журналисты промониторили рынок вакансий Бреста уже сейчас и посмотрела, какие специальности должны были быть востребованы у абитуриентов несколько лет назад.

Как будет?

Чтобы спрогнозировать потребности в кадрах, сперва Министерство экономики составит демографический прогноз. В нем будет отображена численность населения по возрастам, регионам и другим параметрам, сообщает tut.by со ссылкой на начальника главного управления профессионального образования Министерства образования Сергея Касперовича.

Опираясь на эти данные, Министерство труда и социальной защиты разработает прогнозный баланс трудовых ресурсов. Это значит, что по каждой сфере экономики и региону определит прогнозную потребность в кадрах.

Задача Минобразования — распределить эту потребность по конкретным специальностям, уровням образования (профессионально-техническое, среднее специальное, высшее), а также учебным заведениям.

Главным координатором этой работы определено Министерство труда. Министерство образования выступает исполнителем заказа на подготовку кадров, за исключением педагогических, где Минобразования является заказчиком и исполнителем в одном лице.

Планируется, что по новой системе учебные учреждения Беларуси начнут работать лишь в 2019 академическом году.

Как сейчас?

Пока же планирование приема абитуриентов в учреждения профессионального образования осуществляется на основе действующей системы прогнозирования потребности в кадрах. Ее функционирование определено постановлением Совмина №972 «О некоторых вопросах формирования заказа на подготовку кадров». Предприятия и организации, в том числе частной формы собственности, через государственные органы управления вносят информацию о своей перспективной кадровой потребности: сколько выпускников и какой специальности им потребуется через четыре-пять лет. Система обновляется ежегодно.

«Цифры, которые вносятся в систему, исходно формируют организации. Но на этом уровне не всегда правильно определяются перспективы развития отрасли, в которой работает данная организация, и, соответственно, кадровые потребности. Сегодня, возможно, ей не нужен экономист. Но, если данная сфера деятельности будет динамично развиваться, через пять лет он понадобится, а может быть, и не один. А заказ сегодня не делают», — отмечает Сергей Касперович.

Новая система набора студентов, по его словам, будет основываться в том числе на анкетных опросах организаций всех форм собственности и дополняться расчетами на основе прогнозных экономико-математических моделей. Это позволит учитывать как перспективную динамику развития отрасли, так и динамику производительности труда.

Кто сейчас нужен в Бресте?

Корреспондент «БГ» 5 марта промониторила через поисковый агрегатор belmeta.com больше 200 вакансий в Бресте, размещенных за последние три дня, а также просмотрела около 2 000 объявлений сроком давности не больше месяца.

Самой часто встречаемой профессией в списке оказались водители. Только за последние три дня было размещено 7 таких предложений о работе, за месяц — около 370. Часто можно было увидеть и вакансию продавца — 258 за месяц, 12 — за 3 дня.

Большим спросом пользуются рабочие и строительные специальности, такие как слесари (98 за 30 дней), токари, сварщики (25), электрики (18), крановщики, штукатуры и так далее.

Нередко среди вакансий встречались инженеры (154 за месяц, 10 за 3 дня), менеджеры по продажам (126), бухгалтеры (123), швеи (116), специалисты по работе с клиентами (99).

Немало объявлений о приеме на работу медицинских специалистов. Врачам предлагали работу около 80 раз за месяц, медсестрам — 34, медицинским представителям — 5.

Педагогов разных специальностей на данный момент в городе над Бугом требуется 66. Причем среди них — школьные учителя, преподаватели на различных курсах и педагоги вузов и ссузов.

Около 50 вакансий по таким профессиям, как уборщик, торговый представитель, бармен и официант, программист, дизайнер, парикмахер.

А вот такие популярные среди абитуриентов профессии, как юрист, экономист, логист, маркетолог, если судить по сравнительно свежим вакансиям, особым спросом не пользуются.