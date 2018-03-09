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Леонид Заико: Существует миф, что белорусский продукт очень хороший

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  • 9.03.2018, 21:36
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Леонид Заико

В Беларуси нет системы контроля качества продукции.

Временный запрет на поставки молочной продукции из Беларуси планирует ввести Россельхознадзор с 15 марта. Если раньше под российские санкции подпадали отдельные белорусские предприятия, то теперь - все.

Экономист Леонид Заико отмечает в комментарии для «Радыё Рацыя», что запреты российской стороны могут быть даже на пользу белорусским потребителям молочной продукции:

- В Беларуси нет системы контроля качества продукции, поэтому можно сказать спасибо Россельхознадзору. Там кроме молока и мясо идет. Знаю, как у нас организована работа лабораторий на молочных предприятиях. Мы полностью в неведении. Существует такой миф, что белорусский продукт очень хорош. Но это только миф. По объективным оценкам мы ничего не знаем. Если россияне возьмутся за нас, то мы, возможно, лучше будем кормить и свое население, - заявил экономист.


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