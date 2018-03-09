Генерал США: Россия активизирует вмешательство на Балканах 9.03.2018, 21:26

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Вашингтон и НАТО должны прилагать больше усилий, чтобы избежать дестабилизации региона.

Главный командующий войсками США в Европе Куртис Скапарротти предупредил, что на Балканы все больше оказывается открытое и скрытое давление со стороны России, и Вашингтон и НАТО должны прилагать больше усилий, чтобы избежать дестабилизации региона. Об этом пишет украинская служба «Голоса Америки».

Отвечая на вопрос законодателей в сенате США о том, какие европейские регионы столкнулись с новыми угрозами со стороны России, Скапарротти привлек внимание к балканскому региону.

«Регион, который меня сейчас серьезно беспокоит – это Балканы. Россия работает на Балканах, а мы несколько ослабили свою бдительность в регионе. Этот регион может иметь проблемы в будущем», – отметил военный.

Скапарротти также заявил, что Соединенные Штаты так и не предложили эффективного ответа на российские кибератаки. Сенаторов интересовало, как Соединенные Штаты отвечают на «кибердеятельность» России, которая становится все заметнее в США.

«Я не думаю, что был эффективный ответ», – сказал Скапарротти сенаторам.

К слову, суд в Черногории 8 июня 2017 года подтвердил обвинения против 14 подозреваемых в подготовке государственного переворота с целью не допустить вступления страны в НАТО. Среди обвиняемых двое граждан России, которых судят заочно, двое пророссийских оппозиционных лидеров Черногории – Андрия Мандич и Милан Кнежевич, девять сербов и еще один гражданин Черногории.

Россия отрицала свою причастность как государства к этой попытке переворота, но активно поддерживала местные группы, которые выступали против вступления Черногории в НАТО.

Черногория стала 29-м членом НАТО на церемонии в Вашингтоне 5 июня 2017 года.