В шахте «Беларуськалия» произошло обрушение 9.03.2018, 21:44

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(Oбновлено) Под завалом два человека.

В пятницу в руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия» 9 марта произошло ЧП — под завалами в шахте оказалось два работника, экипаж проходческого комбайна, сообщил Tut.by читатель Дмитрий.

«Очевидцы говорят, около 17.40 в шахте на третьем руднике произошел выброс газа и обрушение породы. Завалило комбайн с двумя работниками», — рассказал читатель.

В группе независимого профсоюза Вконтакте сообщается, что, по предварительной информации, на горизонте -620ПГУ-10 произошел выброс метана.

На сайте МЧС вечером появилось сообщение о том, что 9 марта в 18:30 в МЧС поступило сообщение об инциденте на территории 3 рудоуправления ОАО «Беларуськалий». «По предварительной информации при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта -620 метров произошло обрушение пород кровли с выбросом газа (метан) и соли из массива. На данном участке находились двое рабочих. Работниками военизированной горноспасательной части предприятия проведены работы по разгазованию данного участка для снижения концентрации паров метана в воздухе и начаты работы по разборке завала. Причина произошедшего выясняется».