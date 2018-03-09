CБУ показалa оружие и боеприпасы, изъятые у Рубана 1 9.03.2018, 22:02

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Владимир Рубан планировал теракт в Киеве.

8 марта стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" Рубана в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области, пишет "Гордон".

По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова. Глава СБУ Василий Грицак заявлял, что Рубан в ноябре 2017 года наладил перевозку оружия с временно оккупированного Донбасса на подконтрольные правительству территории Украины. По данным СБУ, руководитель "Офицерского корпуса" координировал свои действия с террористами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. СБУ показала фото задержания главы "Офицерского корпуса" и изъятых у него оружия и боеприпасов.