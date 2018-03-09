Cпециалист по российским СМИ: Навальный сам себе медиа 9.03.2018, 22:34

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Алексей Навальный

И в этом заключается его успех.

Что из себя представляют СМИ путинского времени? Как изменилась российская журналистика за последние шесть лет? Кто во Франции смотрит телеканал RT? Своей точкой зрения с RFI поделилась Франсуаза Досе, ведущий французский специалист по российским СМИ, профессор Высшей школы социальных наук (EHESS).

- Какова, на ваш взгляд, главная характеристика современных российских медиа?

- Главная особенность в том, что они находятся под довольно плотным контролем властей, но при этом у них есть определенная автономия, которая еще и постоянно видоизменяется. Я считаю, что всё завсит от вида средства массовой информации. К примеру, если взять телевидение, кажется вполне ясным, что оно под контролем с начала 2000-х, если быть совсем точной — с дела НТВ.

- Существует ли такое понятие как «медиа путинской эпохи»?

- Нельзя отделять современные российские СМИ от широкого исторического контекста страны, в том числе от её советского прошлого. Часть медиа, существующих сегодня в России, имеют вполне конкретные советские прообразы. К примеру, «Известия», «Московский Комсомолец», «Московская правда»…У них у всех есть советское наследие. Это первая категория средств массовой информации. Вторая — такие медиа, как «Эхо Москвы» или «Новая Газета», то есть появившиеся после окончательного «открытия» страны в 90-е годы. Наконец, третья группа — появившиеся в 2000-е и главным образом в интернете. Именно они точно подходят под временные рамки путинского периода. Но говорить именно о «СМИ путинской эпохи» смысла нет, так как медиаландшафт значительно более сложен и разнообразен. С этим необходимо считаться.

- 18 марта в России пройдут президентские выборы. Заметили ли вы какие-либо изменения в повестке дня и тональности российских СМИ в связи с предвыборным периодом?

- Есть смысл сравнивать нынешнюю ситуацию с ситуацией 2011–2012 годов. Тогда результат выборов был предметом споров и большое количество СМИ это освещали. В тот период наблюдалось появление критически настроенных динамичных медиа. Как обстоят дела шесть лет спустя? Деятельность этих критически настроенных СМИ серьёзно регламентируется ограничительными законопроектами, в том числе усиливающими контроль над интернет-пространством. Присоединение Крыма и военное вмешательство России в ситуацию в Донбассе в 2014 году также привели к усилению контроля за медиасферой и блокировке сайтов Роскомнадзором. Сегодня СМИ кажутся основательнее заключенными в рамки, чем в 2011–2012 годы. Но это не отменяет того факта, что существует пространство — да, пусть ограниченное — для выражения критики. Главным образом в интернете. Речь идет даже не столько о сайтах средств массовой информации, сколько о платформах, позволяющих публиковать и распространять информацию. И таких сервисов становится все больше и больше. Критические материалы «рассеиваются» по самым разнообразным платформам: социальным сетям, таким как Facebook, ВКонтакте, Instagram; мессенджерам, как Telegram, и остальным формам блогов. Такое «рассеивание» государству контролировать трудно.

- В этом контексте примечательной кажется фигура Алексея Навального, который не имеет доступа к федеральным каналам…

- В самом деле, с 2012–2013 года у него действительно нет практически никакой возможности использовать большие федеральные СМИ в качестве площадки. Любопытен тот факт, что в ответ на это Алексей Навальный избрал стратегию создания собственного медиа. То есть он принял решение использовать все возможности, предоставляемые интернетом, чтобы самого себя трансформировать в медиа. Это очень интересный феномен. Разумеется, он опирается на своих партнеров, на сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, чтобы производить высококачественный контент. Самый известный пример — фильм о коррупционной деятельности премьер-министра Медведева, который посмотрели более 20 миллионов раз. Это много. То же самое касается расследований других коррупционных дел, которые он публикует и распространяет самостоятельно. Алексей Навальный — сам себе медиа. Он присутствует на всех доступных интернет-платформах, использует их все для распространения информации и, может, отчасти именно в этом причина его успеха. В эту президентскую кампанию не просто не зарегистрировали его кандидатуру. В связи с публикацией расследования о Дерипаске прокуратура и Роскомнадзор потребовали заблокировать его сайт. Но присутствие Навального на всех платформах позволяет ему распространять информацию несмотря на риск блокировки сайта. Он остается в социальных сетях, его читают в Telegram, смотрят в YouTube. В том числе и потому, что органы, регулирующие деятельность российских медиа, пока не готовы блокировать крупные интернет-сервисы, как YouTube, Telegram или Facebook.