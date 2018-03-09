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Голкипер «Крумкачоў»: Давайте митинг устроим около федерации!

  • 9.03.2018, 22:27
Евгений Костюкевич

Ситуация вокруг минского клуба продолжает накаляться.

Голкипер ФК "Крумкачы" Евгений Костюкевич призывает устроить митинг возле Дома футбола. В пятницу, 9 марта, минский клуб уведомил общественность, что не выйдет на матч 1/4 финала Кубка Беларуси против "Немана", пишет "Прессбол".

"Давайте митинг устроим около федерации! Что-нибудь сделаем, соберем 300 человек с семьями, нарисуем рисунки, и привлечем, может внимание, нельзя просто так уйти, пускай хоть кто-нибудь увидит масштаб трагедии", — написал Костюкевич в группе "ФК "Крумкачы" "В контакте".


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