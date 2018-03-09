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В Словакии демонстранты потребовали расследовать убийство журналиста

  • 9.03.2018, 22:48

Манифестации охватили несколько десятков городов Словакии.

В Словакии в пятницу продолжились массовые антиправительственные демонстрации с требованием расследовать недавнее убийство журналиста-расследователя Яна Кучиака и его подруги Мартины Кушнировой. Самая крупная манифестация состоялась в центре Братиславы. Агентства AFP и Reuters сообщают, что протестующих было "несколько десятков тысяч", сообщает "Радио Свобода".

Манифестации охватили несколько десятков городов Словакии, а также несколько городов Чехии. Участиники акций не давали слова политикам, но из рядов демонстрантов были слышны политические требования. Один из лидеров словацкого протестного движения Петер Надь выступил с призывом к организации международного расследования убийства журналиста. Он также заявил о необходимости сменить правительство, чтобы к власти, по словам Надя, пришли люди, которым можно доверять, которые не погрязли в коррупции и причастности к организованной преступности.


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