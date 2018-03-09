Пассажиры маршруток: У кого хватило ума это сделать? 9.03.2018, 22:59

1,603

Оторванные от мира сельчане рассержены решением Минтранса.

Деревни Круглое и Оступище скрыты среди полей и лесов в 30 километрах от Слуцка. Когда частные перевозчики приостановили свою работу, других регулярных маршрутов около деревень не осталось. Без транспортного соединения жители с трудом решают даже элементарные вопросы, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Пенсию получить надо, то звоню брату, чтобы брат приехал и свозил. Так на чем же я доберусь?».

«Нет ничего, попутках, все равно голосуем. Добираемся вот так. Автобусы не ходят».

«Что же я могу сказать тому человеку, который не пустил эти машины? Чтобы он на моем месте пожил. У кого хватило ума? »,- возмущаются сельчане.

Деревни вымрут без маршруток?

Жанна Окенчиц занимается домашним хозяйством, так как работы на районе для нее нет. Ее мужу повезло найти работу в Слуцке. Ранее дорога к райцентру занимала меньше часа, сейчас - около четырех. Если ситуация с транспортом в ближайшее время не изменится, вся семья будет вынуждена сменить место жительства.

«Буду просить исполком представить жилье ближе к городу, переселить. Здесь жить невозможно. Это единственная ниточка, которая связывала нас с миром - маршрутка», - объясняет Жанна.

Второй ниточкой мог бы стать регулярный автобус

Даже существует остановка в трехстах метрах от Круглого, но, по словам жителей, уже около семи лет по этой трассе не ходит ни один автобус.

Теперь, чтобы попасть на рейсовый автобус, жители деревень вынуждены делать выбор, как тот сказочный герой: налево пойдешь - четыре с половиной километра будешь месить снег до ближайшей остановки в деревне Кучино, вправо - почти столько же добираться до деревни Робак, а напрямую - вплоть 10 километров до деревни Сороги.

Пока автобусная остановка остается пустой, сельчане добираются до райцентра на попутках или просят подвезти соседей.

«Я дозвонилась в автобусный парк с просьбой. Ведь здесь нужно через лес проходить по пыльной дороге 4-5 километров. Мне это не по силам. Муж мой, который после воспаления каждые два месяца лежит в Боровлянах, это делает с трудом. Но повсюду: «что-то примем, что-то решим». И вот это «решим» уже две недели. Мы никому здесь не нужны », - сетует Окенчиц.

Когда решится ситуация с регулярным транспортом, до сих пор неизвестно.