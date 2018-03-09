Школа расплатилась с родителями Виктории Попчени 9.03.2018, 23:18

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Профсоюз РЭП помог родителям добиться компенсации морального вреда.

Учреждение образования, в отличие от сельзохпредприятия, расплатилось вовремя. Остальную часть компенсации - 35 000 - все еще должно выплатить ОАО "Холхлово". Именно Андрей Стадуб, директор сельхозпредприятия, после суда возмущался несправедливым, по его мнению, решением, ссылаясь на 1 000 рублей, котрую предприятие уже передало родителям на похороны дочери, пишет praca-by.info.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который помогает родителям Вики Попчени, сказал, что профсоюз РЭП проследит за исполнением судебного решения:

- Дело на контроле лично у председателя нашего профсоюза Геннадия Федынича. Правовая служба профсоюза работает над тем, чтобы семья получила всю причитающуюся им сумму.

Леонид Судаленко напомнил, что профсоюз РЭП добивается полного искоренения детского труда:

- Сейчас профсоюз РЭП работает над поправками в законодательство, которые прямо запрещают труд детей рядом с источниками повышенной опасности и устанавливают персональную ответственность конкретных лиц за использование детского труда. Скоро Комитет ООН по правам человека получит жалобу семьи Попченя на то, что Беларусь лишила права на жизнь их ребенка через использование в стране принудительного труда. Наш профсоюз заявлял ранее и повторяет сегодня: эта трагедия должна стать последней и быть уроком для всех, кто работает с детьми, начиная от министра образования и заканчивая рядовым учителем!