Марши рассерженных белорусов стали импульсом, который пробудил регионы 9.03.2018, 23:26

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Фото: EPA

Год назад Лукашенко пришлось приостановить декрет о «тунеядцах».

Декрет № 3 был подписан еще в 2015 году, но пик протестов против постановления пришелся на весну прошлого года. Безработные должны были оплатить так называемый налог на «тунеядство», около двухсот долларов. Документ затронул около 470 тысяч человек. Именно Марши рассерженных белорусов стали импульсом, который пробудил белорусские регионы, где с начала 90-х не было масштабных протестов, пишет сайт телеканала «Белсат».

После совещания Лукашенко давал поручение, до первого мая прошлого года трудоустроить всех безработных, а на действие декрета был наложен мораторий.

По данным Белстата фактический уровень безработицы в прошлом году в стране составил 5,6%. А в отдельных регионах, например, в Молодечно, скрытая безработица приближается к 10%. сопредседатель

«Лукашенко хочет сохранить декрет №3 в том или ином виде, потому что если он не сохранит его, то он потеряет свою крутизны», - заявил сопредседатель БХД Павел Северинец.

Согласно декрету № 1, который остается тем самым третьим декретом, только под другим названием, от 1-го января 2019-го безработные будут оплачивать государственные услуги по ценам, которые покрывают экономические затраты государства. Власти сохраняют интригу относительно того, какие это будут услуги, и даже уже не обещают всех трудоустроить, ограничиваясь лишь неизменным: все должны работать.