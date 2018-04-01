СБУ запретила въезд в Украину 60 российским дипломатам, высланным из США 2 1.04.2018, 8:20

Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата.

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну 60 дипломатам из РФ, которых выслали из США за причастность к деятельности российских спецслужб. Об этом сообщили в Facebook ведомства.

"Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата. Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12-ти – из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта", – уточнили в СБУ.

Президент США Дональд Трамп 26 марта дал указание выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС Соединенных Штатов.

Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, которых 4 марта госпитализировали с симптомами отравления.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

27 марта СБУ запретила въезд в Украину 23-м российским дипломатам, высланным из Великобритании.