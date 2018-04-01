«Белтелеком» и velcom сегодня подняли тарифы 7 1.04.2018, 8:29

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C 1 апреля повысили свои тарифы сразу два крупных белорусских телеком-оператора.

У «Белтелекома» выросли тарифы практически на все виды услуг, у velcom - на мобильную связь.

«Белтелеком»

Остались неизменными пакетные предложения линейки «ЯСНА». Существующие тарифы сохранились на пакеты услуг «ЯСНА 35», «ЯСНА 35+», «ЯСНА 75», «ЯСНА 75+», а также на тарифный план услуг доступа в интернет «Рекорд 25».

К примеру, абонентская плата на тарифе «Домосед Старт» выросла с 14,2 до 15,5 рублей (+9,2%), на тарифе «Домосед XXL» — с 16,5 до 17 рублей (+3%).

Ежемесячный платеж на «Комфорт экспресс» увеличится с 8,7 до 9 рублей (+3,4%), на «Рекорд 10» — с 15,5 до 17,1 рублей (+10,3%), а на «Рекорд 50 new» — с 23 до 23,5 рублей (+2,1%).

С 1 апреля повышена стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи.

К примеру, звонок на номер мобильного оператора со стационарного телефона для физлица днем теперь стоит 6,4 копейки за минуту (+4,9%), а международный звонок в Россию или Украину — 40 копеек (+1,9%).

Изменения стоимости в пределах 6 процентов коснулись также основных тарифных планов телевидения Zala и некоторых пакетов услуг электросвязи.

Повышение не коснулось тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания.

velcom

C 1 апреля абонентская плата для абонентов стала больше, также выросла стоимость исходящих вызовов, мобильного интернета, SMS, MMS и других услуг, пишет 42.tut.by.