В Кембридже простились со Стивеном Хокингом 1 1.04.2018, 8:32

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Фото: EPA

Проститься с выдающимся ученым приехал Илон Маск.

Перед захоронением в Вестминстерском аббатстве со скончавшимся 13 марта британским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом простились в Кембриджском университете, где ученый работал около полувека.

ВВС сообщает, что на прощальной службе в церкви святой Марии присутствовали близкие и родственники Хокинга, в том числе дети Люси, Роберт и Тим.

Колокол при этом ударил 76 раз, по числу лет, которые прожил ученый. Гроб в церковь внесли шестеро швейцаров из университетского колледжа.

Среди приглашенных на прощание значились известные люди, среди которых, в частности, Илон Маск и актер Эдди Редмэйн, сыгравший роль ученого в фильме "Вселенная Стивена Хокинга".

Фотографии с прощания опубликовало агентство ЕРА.