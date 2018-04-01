Виталий Портников: Вся гульба Лукашенко — за счет Путина 5 1.04.2018, 8:34

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Виталий Портников

Или ты выбираешь непростой путь самостоятельного развития, или остаешься чужой колонией.

Получая кредиты от структур, которые связаны с Россией, Беларусь загоняет свою экономику "в тупик". Такое мнение в колонке для "Радіо Свобода" выразил политический обозреватель Виталий Портников.

Так он прокомментировал выделение Минску $200 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития.

"На самом деле это – российские деньги. И именно их занимает Лукашенко вместо денег МВФ. Международный валютный фонд выдвигает Минску условия, которые условно можно сравнить с условиями, выдвигаемыми Киеву. МВФ настаивает хотя бы на оптимизации управления убыточными государственными предприятиями – для того, чтобы подготовить их к частичной приватизации. Также речь идет о повышении тарифов в жилищно-коммунальной сфере. Однако с этими условиями Лукашенко не соглашается. Он предпочитает хранить в своей стране маленький Советский Союз", – написал обозреватель.

По его словам, "вся эта гульба – за чужой счет".

"За счет Путина, которому выгодно содержать белорусов в своей сфере влияния и готовиться к поглощению соседнего государства. Однако такой подход к сохранению "стабильности" в действительности загоняет белорусов и их экономику в тупик, из которого можно выбираться только путем радикальных экономических реформ. И чем больше Беларусь медлит с этими реформами, тем хуже для ее граждан", – считает Портников.

Он отметил, что у Беларуси есть два варианта развития "в случае краха режима Лукашенко" – либо согласиться с полным поглощением Россией, либо "развиваться тем путем, который выбрали украинцы".

"С мучительными реформами. С повышением тарифов. С выполнением условий международных финансовых организаций. С разочарованиями и кризисами – но и с правом жить собственной жизнью. И возможностью заработать собственные деньги и перестать быть иждивенцами", – написал обозреватель.

По его мнению, другого пути у Минска нет.

"Или ты выбираешь непростой путь самостоятельного развития, или остаешься чужой колонией и продолжаешь зависеть от барских прихотей. Ведь Россия, в отличие от МВФ, не выставляет своим должникам никаких условий. Никаких, кроме покорности", – заявил Портников.