С 1 апреля подорожал проезд на железной дороге 2 1.04.2018, 8:39

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Как изменились цены на билеты.

В Беларуси с 1 апреля выросли тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования — на региональных линиях бизнес-класса и межрегиональных линиях. Стоимость проезда увеличилась на 24% и 32% соответственно.

Как изменились цены на поезда межрегиональных линий эконом-класса

Так, плацкартный билет из Минска в Полоцк (поезд № 625Б) стоил 6,99 рубля, а сейчас — 8,68 рубля, купе — 9,69 рубля, а сейчас — 12,01 рубля. Точно так изменилась стоимость проезда из Минска в Могилев (поезд № 634Б), пишет finance.tut.by.

Из Витебска в Оршу в общем вагоне (поезд № 713Б) стоимость проезда выросла до 4,33 рубля (было — 3,28 рубля), плацкартном — до 6,76 рубля (было — 5,12 рубля), купе — до 9,34 рубля (было — 7,07 рубля).

Из Могилева в Витебск теперь можно добраться в сидячем вагоне за 4,21 рубля, а раньше — за 3,39 рубля (поезд межрегиональных линий эконом-класса № 696Б), а из Могилева в Гродно стоимость проезда выросла с 11,98 до 14,85 рубля в плацкартном вагоне, с 16,59 до 20,58 рубля в купе (поезд № 634Ф).

Из Гомеля в Гродно с 1 апреля билет в сидячем вагоне стоит 10,3 рубля (было — 8,31 рубля), в плацкартном — 15,78 рубля (было — 12,72 рубля), в купе — 21,81 рубля (было — 17,59 рубля). Цены указаны за проезд в поезде № 609Б Гомель-Гродно.

Из Минска в Брест теперь можно доехать в общем вагоне за 7,98 рубля (было — 6,44 рубля), а в плацкартном — 12,21 рубля (было — 9,85 рубля), в купе — 16,91 рубля (было — 13,64 рубля). Цены приведены по поезду № 657Б Витебск Пассажирский - Брест Центральный.

Из столицы в Гомель проезд составляет с 1 апреля в плацкартном вагоне 12,21 рубля (было — 9,26 рубля), в купе - 16,92 рубля (было — 12,82 рубля). Цены указаны по поезду № 086Б Минск Пассажирский — Киев Пассажирский.

На сколько выросли цены на поезда региональных линий бизнес-класса

Билет на сидячее место в поезде региональных линий бизнес-класса из Минска в Оршу (№ 732Б) стоил 5,86 рубля, сейчас — 7,74 рубля, а стоимость проезда из Минска в Барановичи выросла с 4,79 до 6,34 рубля.

На поезд региональных линий бизнес-класса из Минска в Полоцк билеты в общие вагоны подорожали с 4,15 до 5,48 рубля, плацкартные — с 6,52 до 8,61 рубля, купе — с 8,98 до 11,84 рубля.

Из Минска до Лиды в поезде региональных линий бизнес-класса можно добраться за 7,74 рубля (раньше — за 5,86 рубля).

Изменились цены на международные поезда

К слову, билеты из Минска до Вильнюса (поезда международных линий № 803Б и № 807Б) с 1 апреля подешевели: с 68,66 до 67,71 рубля, с 38,74 до 38,21 рубля, с 34,55 до 34,08 рубля, а на поезд № 805Б — с 41,06 до 40,50 рубля.

До Москвы из Минска с 1 апреля также подешевели билеты: плацкартный вагон — с 72,83 до 71,85 рубля, с 80,72 до 79,63 рубля, купе — с 146,57 до 144,58 рубля (поезд № 026Б).

А вот до Варшавы из Минска стало дороже добраться. Так, проезд в сидячем вагоне из Минска в Брест подорожал с 18,5 до 24,42 рубля, с 9,26 до 12,21 рубля (поезд межрегиональных линий эконом-класса № 727Б), а от Бреста до Варшавы — с 32,98 до 33,16 рубля (общий вагон поезда международных линий № 127Б).

Напомним, тарифы в международном железнодорожном сообщении привязаны к швейцарскому франку. Поэтому в случае снижения курса белорусского рубля к швейцарскому франку происходит повышение стоимости проезда в поездах международного сообщения и наоборот.

Напомним, ранее с 20 марта в Беларуси подняли стоимость проезда на городских линиях и региональных линиях экономкласса.

— На сегодняшний день уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не превышает 20%. Бюджетное субсидирование на эти услуги не осуществляется. Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято в целях поэтапного повышения уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, — поясняли накануне повышения стоимости проезда в МАРТ.

В ведомстве добавляют, что «от уровня тарифов и уровня окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава, и, следовательно, повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке».