Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку 27 1.04.2018, 8:48

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Аман Тулеев

Фото: ako.ru

Отставка является правильным, осознанным и единственно верным решением, заявил губернатор.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию, сообщается на сайте областной администрации.

"Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них – дети, наши дети. Каждый из нас все это пропустил уже это через свое сердце, весь этот ужас, горе этой катастрофы. Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир. Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", – заявил он.

Тулеев добавил, что в своей работе всегда руководствовался интересами России и области.

"Сегодня, сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя", – отметил он.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.

По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.

27 марта в Кемерово побывал Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня", а затем встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара. Президент РФ призвал не сомневаться в официальных данных о количестве погибших.

В тот же день на совещании губернатор Кемеровской области Аман Тулеев извинился перед Путиным за пожар. "Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", – сказал Тулеев.