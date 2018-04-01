На директора заказника «Споровский» завели уголовное дело 2 1.04.2018, 9:26

Чиновника обвиняют хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

КГК завершил внеплановую проверку заказника «Споровский» и нашел нарушения, которые причинили ущерб государству.

«В частности, выявлены факты перечисления учреждением по фиктивно составленному договору 550 рублей бюджетных средств индивидуальному предпринимателю за аренду сцены и шатра при проведении в 2015 году экологического фестиваля „Споровские сенокосы“, а также сдачи этому же предпринимателю в 2014 году в аренду приобретенной учреждением за счет бюджетных средств щепорубильной машины без взимания арендной платы и невозврата ее после окончания срока аренды, что повлекло причинение учреждению 6,5 тысячи рублей вреда», — говорится в сообщении.

Кроме того, установлены факты злоупотребления должностными лицами учреждения служебными полномочиями при реализации товарно-материальных ценностей. Например, главный бухгалтер в 2014 году приняла товарно-транспортные накладные на отгрузку в адрес индивидуального предпринимателя измельченной массы тростника и ивняка на общую сумму 6,5 тысячи рублей, поставка которой фактически не осуществлялась.

Должностные лица заказника возместили причиненный государству ущерб в размере 7 тысяч рублей в полном объеме. В отношении директора заказника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

В Комитете госконтроля подчеркнули, что такое положение в заказнике стало возможным по причине отсутствия должного контроля со стороны Березовского райисполкома.

Государственное природоохранное учреждение «Республиканский биологический заказник «Споровский» было образовано в 1991 году на общей площади 19 384 гектара и расположено на территории Березовского, Дрогичинского, Ивановского и Ивацевичского районов Брестской области.