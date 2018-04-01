Фотофакт: Как католики по всему миру отмечают Пасху 1.04.2018, 9:45

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск провел праздничную службу в Ватикане.

Христиане в воскресенье отмечают Пасху, праздник Воскресения Христова, по Григорианскому календарю. Церкви, живущие по Юлианскому календарю, отмечают Вербное воскресенье, пишет BBC.

Папа Римский Франциск провел праздничную службу в Ватикане в соборе Святого Петра. В воскресенье утром папа обратится со своим традиционным посланием из центральной лоджии Ватиканской базилики.

Фото: EPA

Понтифик также крестил нескольких человек во время службы. По данным итальянских СМИ, среди них были мигрант из Нигерии, прославившийся после того как обезвредил грабителя у магазина в Риме.

В деревне Роготна в Беларуси верующие собрались после захода солнца, чтобы зажечь пасхальный огонь. Свечу с пасхальным огнем священник по традиции вносит в темную церковь.

В столице Польши Варшаве священники служат всенощное бднение накануне праздника.

Традиционная игра на Пасху для детей - поиск шоколадных яиц. В Калифорнии это развлечение приняло небывалые размеры - собрать предстояло более 75 тысяч яиц.

В Швейцарии яйца предпочитают не собирать, а красить. Для христиан яйцо - символ воскресения.

В Австралии тематические угощения получили даже животные в зоопарке.

Во французском Арле во время пасхального фестиваля проходит коррида. Сезон боя быков официально начался как раз накануне праздника.

Православные в это время отмечают Вербное воскресенье, по Юлианскому календарю Пасха будет лишь через неделю.